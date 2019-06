香港特首周二记者会再道歉但不辞职

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二,香港特区首席行政长官林郑月娥举行记者招待会再次就港府和她本人处理逃犯条例(港人称之为送中恶法)的做法道歉,但表示她会做满本届特首任期,并请求港人再给机会让她改进自己的工作。

中国政府到目前为止仍然表示信任和支持林郑月娥作为香港特首的工作。

分析家们认为,林郑月娥领导的香港特区政府在立法局强推送中条例引发香港民众的愤怒已经到了危机程度,林郑月娥不辞职恐怕难以平息港人的反政府情绪。

在6月9日星期日香港百万人走上街头反送中大示威后一个星期,6月16日又有近2百万港人走上街头要求废除“送中法案”、谴责警方暴力对待和平示威民众、并要求香港特首林郑月娥下台。

星期一晚些时候,香港警务处长卢伟聪在记者招待会上尝试为警方暴力对待示威者的行为辩护,说警方拘捕的15名示威者中只有5人受到骚乱罪指控。

RCI with The Associated Press、CBC News

