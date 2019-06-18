((Department of National Defence))

一名加拿大军人在保加利亚跳伞训练中丧生

作者 吴薇 |
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2019年6月18日（星期二） 16:29
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加拿大军人帕特里克.拉布里（Patrick Labrie）在保加利亚南部参加北约军事演习时丧生。拉布里来自与渥太华一水之隔的魁北克省加蒂诺市，属于安省佩塔瓦瓦军事基地。

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这次事故发生在星期一（6月17日）当地时间晚上10点。当时拉布里正在和战友进行夜间低空跳伞训练。有两名美国军人也在事故中受伤。当天晚上还有一名加拿大军人受伤，但不是因为这次事故。

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静态线跳伞（Wikimedia/Douglas Ellis）

这次训练是北约“快速反应19”多国跨兵种演习的一部分。这场演习从6月8日开始，在保加利亚，克罗地亚和罗马尼亚三国举行，将在6月27日结束。有一百名加拿大军人参加这场演习。事故发生时，拉布里从一架加拿大飞机上跳下，进行静态线跳伞练习，高度为400米。

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加拿大总理特鲁多和保守党领袖希尔（Andrew Scheer）等人在推特上对拉布里的家人表示哀悼和慰问。加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）表示将对这次事故进行独立调查。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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