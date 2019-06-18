为跨山输油管铺路：加拿大众议院通过关于能源项目评估的C-69法案

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更新：加拿大内阁星期二再次批准了跨山输油管扩建项目， 并承诺把所有来自输油管的收益都用于发展清洁能源。自由党政府曾在2016年批准该项目，但是被加拿大联邦上诉法院在2018年裁定无效。

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和跨山输油管（Trans Mountain）扩建项目密切相联的C-69法案星期一（6月17日）在加拿大众议院获得通过，进入参议院审议阶段。该法案对涉及大型能源项目和能源运输项目评估的法律提出修改。可以说它关系到经济发展和环境保护这一对难题。

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加拿大官方反对党保守党要求政府放弃该法案并尽快开始跨山输油管扩建项目，而新民主党则要求政府放弃输油管，并支持该法案。昨天众议院三读投票，自由党获得了新民主党、魁北克党团和绿党三个反对党的支持。赶在议会夏季休会前完成众议院辩论和投票程序自然是为几个月后的大选考虑。但是联邦政坛左右阵营如此对立的态度，预示着自由党在选民面前也不可能“左右逢源”。

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加拿大的能源大省阿尔伯塔省对C-69法案的反对最为强烈。该省政治评论人士麦克洛克林（Paul McLoughlin）认为，自由党联邦政府是把环保置于经济之上。阿尔伯塔省对输油管扩建遇阻越来越不满。他含蓄地表示，这样做的后果之一可能是引发一场关于国家统一的大讨论。

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联邦政府：完善评估为能源项目铺路

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但是加拿大环境与气候变化部长麦肯纳（Catherine McKenna）说，完善的评估程序是大型能源项目的保障。你要进行一个项目必须做好评估和原住民咨询，取得公众的信任，否则的话项目会在法庭诉讼上搁浅。跨山输油管扩建就是一个例子。

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天然资源部长索希（Amarjeet Sohi）说，C-69法案能更有效地保护环境和保障原住民权利，同时推动跨山输油管扩建项目的进行。正是由于过去的评估程序在环保方面和原住民咨询方面不到位，所以跨山输油管扩建项目才会被法院否决。

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特鲁多政府在2016年11月以国家能源委员会的评估报告为依据批准了跨山输油管扩建项目，但是被联邦上诉法院在2018年8月裁定无效。主审法官认为，国家能源委员会的评估结论有太多错漏之处，不能被用作批准扩建项目的依据。

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加拿大政府去年斥资45亿加元买下了跨山输油管以及与扩建相关的基础设施。就在联邦上诉法院下达这项裁决的同一天，原承建公司金德摩根的股东大会通过了出售输油管的合同。

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保守党：C-69法案会吓跑投资者

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反对C-69法案的保守党认为，这项法案将会使跨山输油管扩建成为加拿大最后一个大型能源输送项目。因为该法案所规定的评估太过复杂，没有充分考虑到经济效益和就业，会吓跑投资者。

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参议院从星期一起开始审议C-69法案，预计将在周末以前进行投票。加拿大能源工业、商界和制造业的一些团体呼吁参议院否决该法案。加拿大制造商与出口商协会主席丹尼斯.达比（Dennis Darby）说，现在的能源项目评估体制确实很糟糕，但是对于新法案，他的意见和保守党相同，即它会吓跑投资者。

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参议院上个星期对该法案提出了200条修改意见。政府全部接受了62条，部分接受了37条。这使保守党大为不满。但是该法案的参议院倡议人、阿尔伯塔省参议员格兰特.米切尔（Grant Mitchell）说，政府全部接受和部分接受的修改意见加起来有99条，这是有史以来参议院就单一法案提出的意见被政府接受最多的一次。

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和达比等人的看法相反，他认为新法案建议的评估程序是一个重大改进，因为每个阶段的期限都比现在短。经济影响在法案中被提到179次。“我认为这是让能源项目顺利开工的正确方式。”

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（RCI with CP， CBC News, John Paul Tasker）

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