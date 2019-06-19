加拿大税务局：加拿大的公司一年少交了多达114亿加元的税

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加拿大税务局（Canada Revenue Agency， CRA）星期二（6月18日）公布了关于税收缺口的第 5 份报告，这份报告侧重于公司税问题。

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之前的报告审查了销售税欺诈、国内逃税以及使用离岸避税天堂等问题，这些报告的目的是查明加拿大税收制度的漏洞。

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根据星期二公布的报告，在 2014 纳税年度，加拿大公司企业缴纳的税款比应交的数额少了 94 亿 到 114 亿加元。

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CRA 的报告称，通过各种避税途径，小公司少交了 27 亿 至 35 亿加元的税款，大公司则避开了 67 亿至 79 亿加元。

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CRA 表示，将能够找回来 2014 年公司欠税额的 55% 至 65%。

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（CBC）

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