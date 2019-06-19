特鲁多政府第二次上马横山油管项目

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6月18日星期二，加拿大自由党政府正式宣布内阁决定，再次批准开建横山输油管道项目，以把更多的阿尔伯塔省开采的石油送往不列颠哥伦比亚省太平洋沿岸的油码头出口亚洲国家。

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再次上马

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如果这条输油能力可以达到每天1百万桶的输油管道建成投入使用，则目前苦于缺乏外运渠道而不得不把价格深度打折出售的阿尔伯塔石油业面临的原油外运难和售价低的两大问题就可以迎刃而解。

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加拿大联邦政府内阁做出的横山输油管道再次上马的决定引用了国家能源局对横山输油管道项目评估报告得出的结论，横山输油管道项目虽然有污染环境和危及海洋生物的风险，但能够拉动加拿大的经济发展、创造就业、增加政府税收、符合加拿大的长远利益。

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大选年决定

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在大选年，横山输油管道项目是否能够上马更具有了经济和政治的双重重要性，所以特鲁多特别让五位联邦政府资深部长为他站台助威、陪同他出席宣布横山输油管道项目再次上马的新闻发布会。

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横山输油管道的建设可以说是困难重重、上了马又下马。这一次能否顺利开始建设仍然是个问号，因为环境保护组织和一些土著人社团仍然誓言要继续反对修建横山输油管道。

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加拿大联邦议会官方反对党领袖谢尔质疑特鲁多政府是否有能力建成输油管道，说纸面上批准是一回事，真正能够客服各种困难和阻力建成输油管道又是另一回事。

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特鲁多政府第一次批准横山输油管道上马的决定被联邦法院否决，理由是没有向土著人社团进行充分的咨询、没有对环境和海洋生物会由于输油管道项目而遇到的风险进行充分的评估。

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特鲁多政府随后采取措施加强了对土著人社团的咨询和对环境和海洋生物风险的评估。

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在私营管道公司因为太多波折而不愿意继续横山输油管道项目的情况下，自由党联邦政府斥资几十亿加元买下了横山输油管道的所有权。

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曲线达标？

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特鲁多在宣布第二次批准开建横山输油管道的记者会上强调说，政府从输油管道上收取的一切税收都会被用来投资于于清洁能源技术，最终出售输油管道的收入也会被用于帮助加拿大经济从依靠化石燃料转型到依靠干净能源的新经济。

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特鲁多引用的支持修建横山输油管道的另一个理由是，没有这条输油管道加拿大就只能被捆绑和依附美国的能源市场，而过去几年的经历显示与美国的贸易并非那么可靠，加拿大迫切需要实现出口市场的多元化。

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自由党政府为了获得土著人社团对横山输油管道项目的支持，已经开始邀请土著人部落出资参与建设横山输油管道、成为股东以分享这一经济开发项目的好处。

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在记者招待会前向记者提供背景情况的联邦政府高级官员说，虽然还有重发建设许可证等问题，但横山输油管道项目在2019年年底之前动工应该没有问题。

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加拿大联邦议会反对党之一的新民主党领袖Jagmeet Singh指出，自由党政府一方面誓言加拿大要实现巴黎气候协议规定的温室气体减排目标，另一方面又批准产生大量温室气体石油开采行业的输油管道项目，这完全是不负责任的做法。

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加拿大另一反对党绿党领袖Elizabeth May则指出，如果自由党政府真要认真解决地球变暖问题，就应该把纳税人的钱投资于可再生能源领域、而不是投资于运输油砂矿石油的输油管道项目。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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