中国以瘦肉精为由禁加拿大公司猪肉

中国政府有关当局宣布,由于在产自加拿大Frigo Royal公司的生猪肉中发现瘦肉精Ractopamine莱克多巴胺而禁止该公司的猪肉进入中国市场。

中国的新华社还报道说,中国海关将加大力度检查来自加拿大其他公司的猪肉是否含有瘦肉精,不但所有来自加拿大的猪肉集装箱都要开箱抽检,而且有时还要对集装箱内所有的猪肉都进行质量检验。

在猪饲料中加入瘦肉精Ractopamine莱克多巴胺不但能增加猪体内的瘦肉比例,而且能够加快肉猪的生长速度。

欧盟国家、中国和俄国禁止在肉猪饲养过程中使用瘦肉精,但美国和加拿大并不禁止在猪饲料中添加瘦肉精。

一些分析人士认为,在禁止加拿大油菜籽进入中国市场之后现在中国又开始以各种理由限制加拿大猪肉的进口,这似乎是中国政府对加拿大应美国的要求拘捕华为公司首席财务官孟晚舟并启动引渡程序的报复。

RCI with The Associated Press、CBC News

