加拿大议会宣布进入气候危机紧急状态

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加拿大联邦议会星期一晚上通过决议，宣布加拿大进入气候危机紧急状态。

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该决议说，人类活动导致的气候变化是现实和紧迫的危机，宣布加拿大进入气候问题紧急状态将要求加拿大采取更加有效的减排行动以实现巴黎气候协议规定的温室气体减排目标，确保到本世纪末地球表面升温不超过1.5摄氏度。

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这一不具法律约束力的决议是由执政的自由党政府环境和气候变化事务部长Catherine McKenna提出的，获得了联邦议会反对党中的新民主党、魁北克党团和绿党的支持，但受到官方反对党保守党的反对。

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保守党议员Michelle Rempel在辩论中质问说，如果地球变暖真是危机性问题，为什么自由党政府总理特鲁多还乘飞机产生了那么多温室气体往返于渥太华和多伦多、就为了参加猛龙篮球队庆祝夺得NBA冠军的游行集会？

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而绿党领袖Elizabeth May则发推特说，联邦三大党领袖自由党总理特鲁多、保守党领袖谢尔和新民主党领袖辛格都没有参加联邦议会对加拿大进入气候危机紧急状态决议的表决投票令人失望。

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