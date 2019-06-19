(Radio-Canada)

今后魁北克省将如何挑选技术移民？新移民法开始实施

作者 吴薇 |
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2019年6月19日（星期三） 15:00
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星期天（6月16日）晚上，魁北克省督米歇尔.杜瓦雍（Michel Doyon）签署了9号法案，该省新移民法问世。新旧法律的不同主要体现在技术移民的接收上。“先到先得”的方式被“按需选择”取代，属于雇主所需工种并掌握法语将比高学历更受欢迎。

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新移民法的全面实施还需要几个月的准备时间，尤其是涉及到雇主的部分。但是技术移民申请人从现在开始就必须通过新系统“Arrima”递交申请。

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第一步是填写并上传一份“意向声明”表格，内容包括专业，学历，语言能力和工作经验等信息。省移民部将根据省内各地区的就业市场需要“邀请”最合适的人提出申请。获得邀请后，移民申请程序才算正式开始：填写移民申请表，付手续费，被打分等等。

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魁省移民部提示：Arrima系统是免费的，填写“意向声明”表格无需聘请移民顾问。（Gouvernement du Québec)

已有超过11万人递交了意向声明。第一批邀请信将在今后几周内发出。

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企业界：不需要那么多大学毕业生

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到目前为止，魁省移民部仍旧在使用去年8月更新的技术移民评分标准。但是今后的评估会根据就业市场需求的变化而变化。也就是说，今年缺焊工，学焊接的就会被优先考虑。但如果两年后最缺的是厨师，烹饪专业得分就高。

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魁北克省企业界对现行评分标准早就有怨言。该省商会联合会主席斯特法纳.福尔热（Stéphane Forget）在接受Radio-Canada采访时表示，这个评分标准需要改进。有专业技术证书的人不应该比大学毕业生得分低。省制造商与出口商协会主席维罗妮卡.普鲁(Véronique Proulx)也持同样看法。她说，实际上三分之二的空缺职位只要求高中程度。我们不仅需要工程师，也需要普通职员和工人。

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现在的评分标准是学历越高得分越高。硕士和博士学位可得14分，而大专技术培训教育一至两年学制6分，三年学制8分。

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9号法案在魁省议会获得通过后，省长勒格（右）和移民部长巴莱特互相祝贺。（CP/Jacques Boissinot）

省移民部8月份将就技术移民评估标准进行公开咨询，新标准可能在今年秋季出台。

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“雇主自助服务”网站将在明年2月开通

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计划于2020年2月投入使用的“雇主自助服务”网站是这次移民法改革的主要亮点。它的运作方式和一般的婚恋约会网站很相似。雇主将可以浏览已提交意向声明表格的申请人的资料，看到中意的可以直接和他们联系，甚至直接聘用。申请人如有一份聘书在手，接下来的程序就会更快更容易。

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在这个“劳资约会网站”开通之前，省移民部将聘请一批移民顾问，帮助该省大城市以外地区的企业物色合适的移民申请人。

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法语水平和价值观测试如何实行？

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目前执政的魁北克未来联盟在竞选时就已经提出，要对移民申请人进行法语水平和“魁北克价值观”测试，只有通过测试的人才能获得申请加拿大永久居留权所必需的“甄选证书”。但是批准永久居留权属于联邦移民部的权限，这两项测试等于是改变了永久居留权的条件，因此还需要和联邦政府进行新的谈判。目前的魁省与联邦移民接收协议是在1991年续签的。

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但即使是省移民部最后无法按原来的想法测试申请人的法语水平，以雇主的需要为重这一改变也会自然而然地提高对申请人语言能力的要求。对于申请人来说，可以用法语自如交流是未来胜任工作，被同事接纳和在异乡生活愉快的关键。

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（RCI avec Radio-Canada, Romain Schué, CBC News）

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相关链接：魁北克省移民部网站（法语）

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