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BC省今年夏天急缺家庭护工

作者 黎黎 |
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2019年6月19日（星期三） 16:16
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加拿大的不列颠哥伦比亚（BC）省正面临着家庭护工严重短缺的问题。

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BC省负责提供家庭护工的机构 –  BC 家庭护工协会（BC Care Providers Association ，BCCPA）表示，目前该省有数百个家庭护工的职位空缺，协会已经就这个问题向省政府提出正式投诉，说政府采取的限制性政策，阻碍了外省的护理人员来 BC 省工作。

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今夏情况严重

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BCCPA 的主席 Aly Devji 对今后几个月的情况尤为感到担忧，因为夏季会有许多家庭护工休假。

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他解释说，已经有很多职位空缺，人手不够，暑期又会有大量护工休假，由此会产生巨大 “空白”。

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家庭照顾者协会在一份声明中说，BC省中心地带的情况将最为糟糕，  如果在 7 月1日之前还不能招到足够的护工，会有许多体弱的老年人得不到所需要的帮助。

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该协会称，现在 BC 全省需要填补 600 个护工职位，其中有 270 个职位在省的中心地带。

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BCCPA 的主席Aly Devji  还表示：

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由于缺人手，护工的加班费用大增，而现有的护工因工作时间太长面临工作过度的风险。

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来自外省的护工

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在提交的正式投诉中，BC 家庭护工协会（BCCPA）认为省的一些措施违背了一个新的  “西部省份伙伴关系”  （New West Partnership）协议，这是BC省与阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省和曼尼托巴省之间达成的一项协议，旨在于促进省与省之间贸易和工作人员的流动。

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该协议规定，已经在一个省拥有专业资格证书的人，不需要在其他省通过考试或接受培训，即可去他省从事该专业的工作。

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但 BCCPA 指出，现在的情况是，阿尔伯塔省的家庭护工要在 BC 省工作，先需要到温哥华市的一个有授权的中心参加护工考试，费用为800加元，目前只有1% 的考生能通过考试。

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该协会说，若通过了考试，阿省的护工则不需要接受额外的培训，若没有通过考试，则必须接受可持续数月的培训，费用高达4,500加元。

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然而，BCCPA 的主席 Aly Devji  认为，实际上阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省对护工的认证标准是非常相似的。

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Rustam Mann 是安省多伦多市的一位有执照护理人员，他收到了来自 BC 省 Okanagan 地区的聘书，然而，他发现自己还需要参加 BC 省的考试。

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他说，我很吃惊，我必须参加两项能力考试，支付超过 1,400 加元，才能注册成为 BC 省的护理人员。我发现考试的学习材料与我以前在安大略省获得认证的材料完全一样，这真是多余的要求。

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加拿大广播公司向 BC 省政府的有关部门提出采访要求，但没有得到回应。

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（Radio Canada）

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