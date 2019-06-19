大麻合法化半年，给联邦和各省政府带来1亿8600万加元税收

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根据加拿大统计局星期三（6月19日）公布的数据，大麻在加拿大合法化半年来，总共创造税收1亿8600万加元。其中联邦政府获得1900万加元的特许权税和3600万加元的销售税，各省政府获得5300万加元的销售税和7900万加元的特许权税及其返还。

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大麻合法化以来，大麻消费者在总人口当中的比例从14%增加到18%。但是15岁以上人口中表示每天或几乎每天吸大麻的人口和一年前一样，仍然是6%。大麻消费者的平均年龄为38岁，比2004年多9岁。他们的平均消费量是每三个月28克。

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从2018年第四季度到2019年第一季度，特许权税和商品服务销售税在政府收入中所占比例分别上升了12.4%和68.1%。

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（RCI avec Radio-Canada）

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