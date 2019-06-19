性侵动物也是性犯罪：加拿大修改刑法中有关虐待动物的条款

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加拿大议会参议院星期二（6月18日）晚上通过了C-84法案三读。该法案对加拿大刑法中关于性侵动物，强迫或诱使动物打斗的条款进行了修改。参议院三读是加拿大立法程序的最后一步，接下来只需总督签字就可成为正式法律。

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C-84法案明确了性侵动物的定义，把所有以性为目的的人兽接触都归入兽奸。2016年，加拿大最高法院在判决一起性侵案时，要求议会修改刑法有关条款。

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根据众议院司法委员会的建议，今后被裁定性侵动物罪名的被告将被列入加拿大全国性罪犯名录。加拿大动物保护组织CEO卡特莱特（Barbara Cartwright）说，这个改变不仅将起到保护动物的作用，也将有助于保护儿童。因为研究显示性侵动物的人也会把儿童当作他们的目标。

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另外，该法案也禁止宣传动物打斗或从中获利，包括为打斗目的繁育和训练动物，修建和维持用于动物打斗的场所。现行法律只禁止修建斗鸡场。

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此前加拿大议会已经通过了禁止圈养鲸鱼和海豚的法案以及禁止鱼翅交易的法案。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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