美国驻加拿大大使上任以来 300天不在加拿大，遭美参议院质疑

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现任美国驻加拿大大使、获美国驻联合国大使提名的 Kelly Craft 在美国参议院的一个听证会上受到压力。

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美国参议院外交关系委员会（ U.S. Senate Foreign Relations Committee）本周举行对 Kelly Craft 出任联合国大使的资格确认听证会，委员会成员质问她为什么自 2017 年 10 月就任美驻加拿大大使以来，有 300 多天不在加拿大。

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参议院外交委员会的民主党参议员 Bob Menendez 在听证会上说，这么多天的缺席的确非常多。

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他说，在 3 月21日至5月13日之间的 54 天中，Kelly Craft有 45 天不在加拿大。

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Kelly Craft 告诉委员会，她的所有旅行都事先获得批准，而且遵循了政府的有关政策。

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她还说，在美国 – 墨西哥 – 加拿大的贸易协定谈判期间，她是美国贸易谈判小组的成员，需要跟着谈判小组到处旅行。

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Kelly Craft 于 2017 年10 月就职美国驻加拿大大使.

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今年 2 月，美国总统特朗普提名 Kelly Craft 出任美国驻联合国大使，这一提名正在由美国参议院的外交关系委员会进行审核。

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（CBC）

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