加拿大准备好应对环境难民潮了吗？

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加拿大是北方国家、又有世界上最多的淡水资源，所以相对于世界上绝大多数国家来说比较容易应对地球变暖带来的灾难性问题。

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环境难民

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但事情的另一面是加拿大会面临大量环境难民的问题。

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会造成世界一些国家和地区难以继续居住的主要问题是海平面上升、淡水资源枯竭、沙漠化、常态化的洪水和飓风灾害等。

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比如，太平洋中部的基里巴斯群岛四周被清澈的海水和美丽的水下珊瑚礁环绕，这美丽的热带度假胜地看起来就像天堂一样；但这渡假天堂却是脆弱的。

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按照目前的地球表面升温速度，到本世纪末的2100年基里巴斯群岛将会被海水淹没而消失，与之一起消失在海水之下的还有其它一些太平洋岛屿，让几十万当地居民无家可归。

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这些环境难民可以去哪里落脚呢？他们中有不少人会来敲加拿大的门。

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加拿大联邦政府实际上早在2010年就准备了一份评估地球变暖带来的环境难民问题和加拿大应该发挥什么作用的研究报告；建议加拿大联邦政府尽早制定应对计划。

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得天独厚

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加拿大也在遭受地球变暖效应的伤害，比如大西洋沿岸地区受到海平面上升的侵蚀，魁北克省中部地区和安大略省南部地区温度上升，频繁的热浪天气，不但次数增加而且持续时间变长的暴风雨、暴风雪天气，阿尔伯塔和不列颠哥伦比亚省越来越多的严重森林火灾，加拿大北极圈地区永冻层的解冻，北冰洋海面冰层的消失等等。

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但与其他许多国家不同的是，加拿大虽然也受害于地球变暖但也受益于地球变暖。比如，原来一些气温过低而不适于人类居住的加拿大地区在今后几十年到一百年的时间里会变成可以让人类居住和进行经济开发的地区。

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联合国难民署的数字显示，世界上现在有6850万人被迫逃离家园，但他们中只有2540万人属于难民。联合国难民署的统计数字并没有单列出世界上有多少人背井离乡是由于环境危机造成的。

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与时俱进

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不过，国际社会对难民的定义仍然停留在1951年制定联合国难民公约的时代而没有与时俱进，由于环境问题而逃离家园的人不属于难民之列、也不是被接受的难民申请理由。

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加拿大在2018年与世界167个国家一道签署了联合国安全、有序和常态移民全球契约；该契约要求签字国为受到渐进气候变化负面影响而不得不逃离家园的移民提供安置手段。但这个联合国移民契约并不具有法律约束力。

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加拿大联邦政府移民、难民和公民事务部长Ahmed Hussen谢绝了加拿大广播公司记者就环境难民问题的采访要求，但其办公室发表声明说，一般来说，要被加拿大接收为难民，申请者需要合乎联合国难民公约规定的条件；但加拿大政府尊重那些受到环境灾难影响的难民，他们向加拿大提出的难民申请是否被接受要按照每个案例的具体情况进行分析处理。

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加拿大渥太华大学研究移民、难民和公民事务的副教授Chai Yun Liew指出，加拿大的难民保护法案虽然没有任何关于环境难民的条款，但加拿大联邦政府会时不时根据具体情况作出一些接收环境难民的临时决定，比如海地发生大地震后加拿大就做出了暂时安置在加拿大海地人的决定。

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环境难民来自哪里

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不过Chai Yun Liew副教授指出，面对大地震这样的突发环境事件比较容易做出决定，但对于缓慢发生、几十年才看见变化的问题就不那么容易做出决定了。比如海平面缓慢上升的情况。

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Wilfrid Laurier University大学研究环境问题的副教授Robert McLeman指出，虽然世界上大多数国家出现自然灾害时居民会前往国内其它地区，但有时这样的国内民众迁徙也会变成跨国移民。

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比如，美国遭受旱灾的农民、遭受风灾水灾的沿海地区居民迁移到大城市生活，造成大城市过分拥挤和生活质量下降的问题，所以有时这些迁徙民众会考虑跨过北部边界移民加拿大。

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不过专家们的共识是，来加拿大的环境难民的增加会是个渐进的过程；最可能的环境难民来源国家会是目前加拿大主要的移民来源国菲律宾、孟加拉、印度和中国。

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RCI with Nicole Mortillaro · CBC News

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