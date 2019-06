习特会前习近平见金正恩打朝鲜牌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

正在朝鲜访问的中国国家主席习近平星期四会晤了朝鲜最高领导人金正恩。

在习近平抵达平壤时金正恩与夫人李雪主前往机场迎接习近平和夫人彭丽媛。

这是14年来中国国家主席首次访问朝鲜。

观察家们认为双方会谈的重点议题会是目前陷入僵局的朝美核会谈;习近平选择在20国集团峰会会晤美国总统特朗普之前先访问朝鲜是为了增添自己与特朗普谈判时的筹码。

中国的新华社在评论习近平访问朝鲜时说,中国能够为打破朝鲜和美国互相不信任的僵局发挥独特的建设性作用,帮助朝美双方在走向朝鲜半岛无核化的过程中取得进展。

目前美朝核会谈的僵持点是美国坚持只有在朝鲜放弃核武器项目之后才能取消国际制裁,而朝鲜则要求随着朝鲜逐步走向无核化美国也要逐步取消对朝鲜的制裁。

这似乎与目前中美贸易会谈的僵持点之一、也就是何时取消惩罚性关税很相似。

RCI with The Associated Press、CBC News

