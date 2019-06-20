墨西哥率先批准新北美自由贸易协议

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墨西哥议会参议院星期三核准通过了新版北美大陆三国自由贸易协议、走完了所有的立法程序，成为加拿大、美国和墨西哥这三个北美大陆国家中第一个批准新版自由贸易协议的国家。

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加美墨三国经过曲折和艰苦的谈判在去年11月底之前签署了新版北美大陆自由贸易协议。

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墨西哥80%的出口依赖美国市场，而加拿大四分之三的出口进入美国市场。

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加拿大总理特鲁多在动身前往美国以在星期四会晤美国总统特朗普之前已经表示，加拿大自由党政府将尽自己最大的努力让议会早日核准加美墨三国自由贸易协议。

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但美国民主党控制的国会众议院却不急于批准新版北美大陆自由贸易协议，似乎不想给特朗普一个宣扬自己为美国赢得贸易谈判胜利的机会。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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