联合国：2018年加拿大安置的难民为全球最多

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根据联合国的一份报告, 加拿大在 2018 年接收的难民人数全球第一, 允许难民成为公民的人数全球第二。

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在世界难民日 ( 6月20日) 之际, 联合国难民事务高级专员办事处 (UNHCR) 公布了年度全球趋势报告, 报告显示，2018 年期间有 25 个国家接收安置了 92,400 名难民, 其中加拿大接收的人数最多, 为 28,100人, 美国排名第二, 接收了 22,900人。

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报告还说, 2018 年，世界总共约有 140 万难民在等待被重新安置，但只有 92,400 人被送往接收国。

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难民获公民身份

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联合国的上述报告还显示，去年在加拿大共有 18,000 名难民成为公民，为全球第二多, 这个数字比2017年的大幅增加，2017年有 1 万来名难民加入了加拿大国籍。

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UNHCR 的资深安置官员迈克尔 卡萨索拉 (Michael Casasola)说， 加拿大一直是欢迎难民并给予难民成长机会的全球领先者。

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他尤其谈到加拿大的私人赞助难民项目，加拿大三分之二的难民通过私人项目安置。

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他说, 通过私人项目来的难民往往可以获得更好的结果，他们能比政府资助的难民更好地融入社区。

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卡萨索拉还表示, 加拿大采取的鼓励难民融入社会的方法是有效的。

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难民问题引起争议

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尽管如此，从美国跨越加美边境进入加拿大的难民申请者, 在加拿大已经成为一个引起公众观点分裂的政治问题，保守派的政治家把这些人称为 “夹塞儿者” 和 “非法” 移民。

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根据联合国难民专员办事处的报告，2018 年加拿大接到 55,400人 提出的难民申请, 其中超过 19,000 人是在加美边境被加拿大皇家骑警截获的。

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最近的一个民意调查显示，绝大多数加拿大人( 约63% ) 希望政府限制整体移民水平。

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全球难民越来越多

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UNHCR 的官员迈克尔 卡萨索拉还说, 尽管去年总共安置了 92万多人, 但现在世界上只有 16 % 的难民抵达了发达国家.

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他说, 目前土耳其是世界上最多的难民申请者聚集地，2018 年有 370 万名难民滞留土耳其，其次是巴基斯坦, 有140万人，乌干达排在第三, 有 120万人。

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总体而言，目前全球逃离战争，迫害和各种冲突的难民人数已经激增到 7000 多万, 这是自第二次世界大战以来的最高水平，比去年同期增加了 200 多万人。

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委内瑞拉成为申请避难人数最多国

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随着国内通货膨胀率失控和政治动荡，2018 年委内瑞拉首次成为寻求庇护者人数最多的国家, 有 34,000人在寻求庇护。

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联合国难民专员办事处表示，这个数字仅仅是 “保守的” 数字。

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近年来，委内瑞拉已经有大约 400 万人离开, 许多人前往了秘鲁，哥伦比亚和巴西，但其中只有大约八分之一的人提出了正式难民申请。

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(CBC, AP)

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