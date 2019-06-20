伊朗击落美国无人机，油价大涨

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伊朗革命卫队 （Revolutionary Guard ）周四 （6月20日）称, 在伊朗领空击落了一架美国无人机。

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但美国军方的中央司令部（CENTCOM）表示, 这架无人机是在霍尔木兹海峡 ( Strait of Hormuz) 上空的国际空域被击落的。

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目前无法立即核对两方不同说法的准确性.

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美国中央司令部的一份声明称，这架无人机 – RQ-4全球鹰 (RQ-4 Global Hawks)海上监视无人机 – 在霍尔木兹海峡上空的国际空域中被伊朗的地对空导弹系统击落。

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油价大升

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这一事件立即导致油价飙升 4% 。

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美国基准石油 – 西德克萨斯中质原油 (West Texas Intermediate ) 的油价上涨 2.29美元, 达到超过 56 美元一桶，而世界基准石油-布伦特原油 (Brent) 的油价也上涨超过 2 美元，现在每桶油价超过 63 美元。

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RQ-4 全球鹰无人机的成本超过 1 亿美元，飞行高度超过16公里，一次可在空中飞行超过 24 小时。

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(CBC)

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