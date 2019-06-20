被魁北克省移民部宣布作废的移民申请中有五千多份获审理

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魁北克省开始按新移民法接收移民，依照旧法在去年8月2日以前提交的一万多份技术移民申请将按作废处理。

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魁省移民部今年2月在提交新移民法案的同时宣布这个决定时，这些申请的总数是18139份。但该省移民律师协会向省高等法院申请到一项禁令，迫使省移民部在法案通过前继续审理这些申请。自那时起到现在，共有2000多份申请审理完毕。

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另外，魁省政府在省议会投票前修改了法案，同意继续审理大约3700份申请，因为这些申请人目前已在魁北克省工作或求学。加上已审理完毕的，总共将有5700多份申请逃脱了被扔进垃圾桶的命运。

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作废的申请超过12000份。魁北克省移民律师协会表示正在考虑是否向法庭提起诉讼。

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（RCI avec Radio-Canada, La Presse）

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