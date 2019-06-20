（CP/Sean Kilpatrick）

加美两国领导人会晤，讨论两国关系，加美墨协定和被中国关押的加拿大人

作者 吴薇 |
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2019年6月20日（星期四） 17:01
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加拿大总理特鲁多星期四（6月20日）在华盛顿与美国总统特朗普举行会晤。尽管自去年魁北克七国峰会以来两人多次在电话上交谈，并在国际会议上时有交集，但今天是在那次发生不愉快以后两人第一次正式双边会谈。一年来在加美之间、加中之间和中美之间发生了许多事，足以促使他们打醒十二分精神来迎接这次会晤。

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两人在媒体面前出现时亲热地互以“贾斯汀”和“唐纳德”相称，特朗普承诺会在他和习近平会晤时“做任何事来帮助加拿大”营救两名被中国关押和指控的加拿大公民。下星期二十国峰会在日本大阪召开，据信特朗普届时将和习近平举行会晤。

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请特朗普为营救两名加拿大公民出力是特鲁多这次访美的主要任务之一。此前美国副总统彭斯（Mike Pence）和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）已经为此事公开发声，但是加拿大政府希望直接由特朗普向中国表达同样的意思。

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美国对两名加拿大人获释可以提供的最大帮助，无疑是撤回对华为首席财务官孟晚舟的引渡要求。但是特鲁多在新闻发布会上没有透露他和特朗普是否讨论了这个选项。

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去年12月1日，加拿大根据加美引渡条例应美方要求逮捕在温哥华转机的华为首席财务官孟晚舟。加中关系自那时起陷入僵局，加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）在中国先后被逮捕并被指控，加拿大对华出口不断受阻。

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中美关系一年来也多有风浪，尤其是在上个月中美贸易谈判破裂后。

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特鲁多和特朗普都希望加美墨贸易协定在国会夏季休会前获得批准

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特鲁多此行的另一大使命是促进新版北美自由贸易协定，或加美墨协定（CUSMA）的批准。墨西哥国会刚刚率先批准了该协定。加拿大参议院的批准也只是时间问题。但是美国国会众议院现在由民主党控制，而现在离国会夏季休会只有14个工作日。

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几个月后面临大选的特鲁多和一年半后争取连任的特朗普都希望加美墨协定在国会夏季休会前获得批准。特鲁多星期四上午和特朗普会面后，下午和众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）会面。后者是决定加美墨协定在众议院命运的关键人物。

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特鲁多和佩洛西曾为今年的NBA决赛打赌，赌输的人需赠送对方一篮家乡特产。如今多伦多猛龙队获胜，佩洛西输了。不过CBC记者戴尔（Evan Dyer）说，和那一篮旧金山巧克力，加州葡萄酒和杏仁相比，特鲁多一行人更希望她率领民主党议员团为加美墨协定护航。

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加拿大派出重量级部长随访

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在特鲁多和特朗普的会晤结束后，双方举行了一次堪称声势浩大的工作午餐。除他们两人外，几乎所有和加美关系有关的官员都到场了。加拿大方面有外长弗里兰德（Chrystia Freeland）、财长莫诺（Bill Morneau）、国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）、驻美大使麦克诺顿（David MacNaughton）及副手希尔曼（Kirsten Hillman）、总理办官员泰尔福特（Katie Telford）和克罗（Brian Clow）。

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美方在座的有除国防部长以外的所有与加方职位对应的官员，以及特朗普的女婿库什纳（Jared Kushner）。他和特鲁多私交很好，同时也被加拿大官员看作是特朗普身边一个比较理智的声音。

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美国威尔森中心加拿大研究所负责人道森（Laura Dawson）说，加拿大有一个强大而成熟的团队，知道自己想要什么及如何去争取。她认为，加拿大人应该对他们在这场“微妙的舞蹈”里的表现感到满意。

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（RCI with CBC News, Evan Dyer, Radio-Canada，Raphaël Bouvier-Auclair）

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