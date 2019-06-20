家贼难防：魁北克加鼎银行集团290万客户信息被盗

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魁北克省加鼎银行集团（Caisses Desjardins）星期四表示，有290万名该银行客户的信息被一名员工盗出，其中包括17万3千个企业客户。被盗信息包括姓名、住址、生日、社会保险号，电邮和转账规律。但是密码，私密问题和个人识别号码是安全的。

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信息被盗的客户占加鼎银行客户总量的41%。这次信息泄露事件是警方在6月14日发现的。

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加鼎银行CEO科尔米耶（Guy Cormier）在新闻发布会上说，这次信息被盗不是因为银行系统受到黑客袭击，是一名员工所为。该员工已被开除并被警方逮捕。

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加鼎银行将通知信息被泄露的加鼎银行客户，并向他们提供一年的免费信用保安计划。

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（RCI avec Radio-Canada, CBC News）

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