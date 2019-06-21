BC省今年春天进入居民区的熊数量大增

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在加拿大不列颠哥伦比亚省（BC），今年 5 月份有关在居民区看到熊的报告数量高于过去 9 年来的平均水平，BC 省野生动物保护局正在要求公众提高警惕。

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根据 BC 省野生动物管理局 （Service de la conservation de la faune de la Colombie-Britannique）的数据，今年 5 月全省有 3,240 起人们看到黑熊和灰熊的报告，比 2018 年 5 月增加了近 1,200起。

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相比之下，整个 2018 年 BC 省大约有 4500起有关看到熊的报告。

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BC 省负责野生动物的保护官 Murray Smith 表示，今年春季比较暖和，许多地区的植被提早成熟，增加了熊的食物供应，所以有更多的熊出来寻觅食物。

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Murray Smith 接着说，居民们在存放垃圾方面仍然存在问题，如果采用熊打不开的垃圾箱，就能减少熊进入居民区的数量。

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BC省每年都有数百头熊因到居民区翻垃圾而被射杀，这种情况受到批评。

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（CBC）

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