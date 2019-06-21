周末网络广播（2019年6月21-23日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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为跨山输油管铺路：加拿大众议院通过关于能源项目评估的C-69法案

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和跨山输油管（Trans Mountain）扩建项目密切相联的C-69法案星期一（6月17日）在加拿大众议院获得通过，进入参议院审议阶段。该法案对涉及大型能源项目和能源运输项目评估的法律提出修改。可以说它关系到经济发展和环境保护这一对难题。吴薇报道

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特鲁多政府第二次上马横山输油管道项目

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6月18日星期二，加拿大自由党政府正式宣布内阁决定，再次批准开建横山输油管道项目，以把更多的阿尔伯塔省生产的石油送往太平洋沿岸油码头出口亚洲国家，这条输油管道的建设可以说是困难重重、上了马又下马，这一次能否顺利开始建设仍然是个问号。方华报道

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加拿大人嘴说要环保却不愿为此多交税

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虽然加拿大人支持解决地球变暖问题的巴黎协议、支持减少温室气体排放量的呼声越来越高，但加拿大广播公司赞助的最新民意测验显示，加拿大人并不愿意为解决地球变暖而掏腰包多付税。方华报道

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安全第一：加拿大政府公布关于大麻食品合法化的规定

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在经过两个月的公开咨询后，加拿大联邦卫生部上星期公布了关于大麻食品、提纯大麻和局部外用大麻制剂的规定。生产厂家自7月15日起可以向卫生部提出申请，自10月17日起提交产品报告，两个月后产品可上市。也就是说，加拿大人最早将在今年12月中旬可以从合法经营的商店买到含大麻的糖果、巧克力、饼干等食品以及用于消炎止痛或护肤的外敷用油膏。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听收看。

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希望听到您的看法和建议，下次节目见！

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