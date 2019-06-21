BC Hydro 发布报告，缓解人们对电动汽车的疑虑

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夏季到了, 这是人们开车外出旅行大增的季节，不列颠哥伦比亚省电力局 BC Hydro 表示, 围绕着电动汽车, 人们仍然有过多的疑虑.

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BC Hydro 说, 担心电动汽车开不远是人们的一个主要担心, 这是导致 BC 省 70% 的人不愿把汽车换成电动汽车的原因。

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为此, BC Hydro 在今年 6 月发布了一份报告, 目的是减少人们对电动车的忧虑。

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BC Hydro 的高级传媒顾问 Tanya Fish说, 报告显示, BC 省的人在开车外出旅行时, 一次性单程的平均公里数不到 300 公里, 而现在大多数电动汽车在一次充电后的里程都已经达到了这个标准.

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比如, 今年产的雪佛兰Bolt，日​​产Leaf， Kia Soul和Hyundai Kona 等车型，新款电动车的一次性车程都超过 360 公里。

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报告还发现，除了车程外，人们还担心电动车的充电问题, 以及充电的时间。

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Tanya Fish 说, BC 省已经在许多主要公路边上设置了快速充电设施, 现在全省有 250 多个快速充电站, 而且还在不断增多。

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Tanya Fish 还说, 平均而言，在快速充电站，电动车的电池可在 30 分钟内完成充电 80%。

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这份报告建议, 在开始汽车之旅前, 开车的人可以使用 BC Hydro 的应用程序, 提前查找自己旅行路线上的充电站位置和信息。

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(Karin Larsen /CBC)

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