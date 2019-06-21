BC Hydro 发布报告，缓解人们对电动汽车的疑虑

夏季到了, 这是人们开车外出旅行大增的季节，不列颠哥伦比亚省电力局 BC Hydro 表示, 围绕着电动汽车, 人们仍然有过多的疑虑.
BC Hydro 说, 担心电动汽车开不远是人们的一个主要担心, 这是导致 BC 省 70% 的人不愿把汽车换成电动汽车的原因。
为此, BC Hydro 在今年 6 月发布了一份报告, 目的是减少人们对电动车的忧虑。
BC Hydro 的高级传媒顾问 Tanya Fish说, 报告显示, BC 省的人在开车外出旅行时, 一次性单程的平均公里数不到 300 公里, 而现在大多数电动汽车在一次充电后的里程都已经达到了这个标准.
比如, 今年产的雪佛兰Bolt，日产Leaf， Kia Soul和Hyundai Kona 等车型，新款电动车的一次性车程都超过 360 公里。
报告还发现，除了车程外，人们还担心电动车的充电问题, 以及充电的时间。
Tanya Fish 说, BC 省已经在许多主要公路边上设置了快速充电设施, 现在全省有 250 多个快速充电站, 而且还在不断增多。
Tanya Fish 还说, 平均而言，在快速充电站，电动车的电池可在 30 分钟内完成充电 80%。
这份报告建议, 在开始汽车之旅前, 开车的人可以使用 BC Hydro 的应用程序, 提前查找自己旅行路线上的充电站位置和信息。
(Karin Larsen /CBC)
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