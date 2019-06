香港学生示威要求警方为镇压示威者道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五香港学生在港府一些办公大楼前举行大规模示威,要求警方为6月12日滥用催泪弹、布袋弹、橡皮子弹和警棍对付和平示威者的暴行道歉。

香港警方要求示威者撤离其占据的街道和政府大楼大厅,但没有强行驱散示威学生。

香港政府说,出于安全原因已经下令政府部门在星期五关闭,并取消香港立法会原定的一些听证会。

这次大规模学生示威是在香港特区政府首席行政长官林郑月娥在香港示威者给出的截止期限已过而没有回应示威者提出的基本要求后发生的。

反对送中法案的香港示威者要求林郑月娥废除而不是暂停审议送中法案、取消对香港反送中示威是动乱的定性、为警方暴力对待示威者道歉和林郑月娥引咎辞职。

参加星期五学生示威的不少学生虽然担心被秋后算账而部分遮住自己的脸部,但表示会坚持示威、直到港人的正当要求得到回应为止。

RCI with The Associated Press、CBC News

