特朗普在空袭伊朗开始前几个小时撤销行动

美联社报道说,在美国战机已经升空、导弹发射准备已经完成的情况下,美国总统特朗普突然下令撤销针对伊朗军事目标的空袭行动。

一位不愿透露姓名的美国政府高级官员说,这次被美国总统特朗普批准、但在轰炸开始前几个小时又突然取消的有限度空袭伊朗行动计划是由五角大楼建议的,其打击目标中包括伊朗的导弹部队。

特朗普在星期四大部分时间里都在与国家安全高级助理和美国国会领导人讨论如何应对伊朗击落美国军方无人机的问题。特朗普在华盛顿时间晚上7点30分下令取消空袭伊朗的行动。

美国白宫星期四晚上拒绝对有关报道发表评论。

美国特朗普政府近来不断增加在波斯湾地区的陆海空军事力量。

分析家们认为,虽然美国有限度空袭伊朗军事目标的行动被临时取消,但这已经显示了美国和伊朗军事冲突箭在弦上的紧张程度。伊朗和美国任何一方领导人的决策疏忽都会导致爆发战争,对整个世界带来严重影响。

RCI with The Associated Press、CBC News

