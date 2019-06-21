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蒙特利尔 Amherst 街为什么被改名

作者 黎黎 |
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2019年6月21日（星期五） 14:51
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加拿大蒙特利尔市的阿默斯特街（Amherst Street）被改名为阿塔肯街（Atateken Street），这是莫霍克语，标志着平等。

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6月21日，在加拿大国家原住民日（National Indigenous Peoples Day）来临之际，蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特（Valérie Plante）正式宣布了这一街道改名的消息。

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Photo: Radio-Canada / Charles Contant

给阿默斯特街改名的决定，是蒙特利尔前任市长丹尼斯·科德尔（Denis Coderre）在两年前作出的，星期五，现任市长履行了这一承诺。

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魁北克和拉布拉多省第一民族大会 （Assembly of First Nations of Quebec and Labrador）主席吉斯兰·皮卡德 （Ghislain Picard）对此非常欣慰，称这是一个历史性时刻。

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魁北克和拉布拉多省第一民族大会 主席吉斯兰•皮卡德 (Radio-Canada)

他说：

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现在这条街有了一个新的名字，我们祖先的灵魂终于可以安息了。

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英国将军杰弗里·阿默斯特（Jeffery Amherst

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多年来，Amherst Street 街因以英国将军杰弗里·阿默斯特（Jeffery Amherst）的名字命名而备受争议。

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那么，杰弗里·阿默斯特到底是谁呢？

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英国将军l Jeffery Amherst （ Photo: Bibliothèque et Archives Canada / Joshua Reynolds）

1758 年至 1764 年期间，杰弗里·阿默斯特担任英国驻北美部队的总司令，他还曾担任魁北克省省督、美国弗吉尼亚州州长的职务，

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当时，在他的指挥下，英国军队占领了北美的路易斯堡 （Louisbourg）、魁北克城 （Quebec City）和蒙特利尔等城市，以及其他几个主要的城市。

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在加拿大和美国，都有许多以 Amherst 命名的学校、城镇和街道。

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但是学者们一直在辩论杰弗里·阿默斯特在历史上所起的作用。

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天花毒毯”

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(Charles Vinh, private collection/Centre d’histoire de Montréal)

1763 年，阿默斯特写信给英国军队的亨利·贝尔（Henry Bouquet）上校，主张通过生物战手段来杀死土着人。

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他在信中写道，你是否可以给那些心怀不满的印第安人部落 “送去” 天花？

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在同一年的另一封信中，他再次重复了这一建议：你最好试一试把（带天花病毒的）毯子送给印第安人，或者尝试其他的任何方法来消灭这一可怜的种族。

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蒙特利尔康戈迪亚大学（Concordia University）的历史系教授、北美殖民问题专家加文·泰勒（Gavin Taylor）表示：

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这些话清楚地表明了 “种族灭绝的意图”。

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至于英国军队当时是否实施了这些措施，泰勒在接受采访时说不太清楚。

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但他接着说，在阿默斯特寄出这样的信之前，英国军队就可能已经在宾夕法尼亚州皮特堡 （Fort Pitt, Pa.）等地方使用了这种方法。

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2017年决定改名

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丹尼斯•科德尔（Denis Coderre）

2017年 9 月，时任蒙特利尔市长丹尼斯·科德尔（Denis Coderre）宣布将给阿默斯特街改名时，他说，“再见，阿默斯特先生”。

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蒙特利尔市威尔弗里德·劳里埃爵士学校董事会 (Sir Wilfrid Laurier School Board) 的历史和原住民问题研究专家迈克尔·赖斯（Michael Rice）称：

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这是科德尔在担任市长期间做出的最好的决定之一，因为杰弗里·阿默斯特在历史上深受原住民的憎恨。

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2018年，蒙特利尔市成立了一个由原住民组成的委员会，决定为 Amherst Street 选出一个原住民语言的名字。

Photo: Radio-Canada / Charles Contant

星期五，2019 年 6月21日，蒙特利尔市的阿默斯特街（Amherst Street）正式改名为阿塔肯街（Atateken Street）。

（CBC，Radio-Canada）

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文章分类: 加拿大原住民政治

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