蒙特利尔 Amherst 街为什么被改名

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大蒙特利尔市的阿默斯特街(Amherst Street)被改名为阿塔肯街(Atateken Street),这是莫霍克语,标志着平等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

6月21日,在加拿大国家原住民日(National Indigenous Peoples Day)来临之际,蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特(Valérie Plante)正式宣布了这一街道改名的消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

给阿默斯特街改名的决定,是蒙特利尔前任市长丹尼斯·科德尔(Denis Coderre)在两年前作出的,星期五,现任市长履行了这一承诺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克和拉布拉多省第一民族大会 (Assembly of First Nations of Quebec and Labrador)主席吉斯兰·皮卡德 (Ghislain Picard)对此非常欣慰,称这是一个历史性时刻。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在这条街有了一个新的名字,我们祖先的灵魂终于可以安息了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国将军杰弗里·阿默斯特(Jeffery Amherst)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多年来,Amherst Street 街因以英国将军杰弗里·阿默斯特(Jeffery Amherst)的名字命名而备受争议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

那么,杰弗里·阿默斯特到底是谁呢?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1758 年至 1764 年期间,杰弗里·阿默斯特担任英国驻北美部队的总司令,他还曾担任魁北克省省督、美国弗吉尼亚州州长的职务,

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时,在他的指挥下,英国军队占领了北美的路易斯堡 (Louisbourg)、魁北克城 (Quebec City)和蒙特利尔等城市,以及其他几个主要的城市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大和美国,都有许多以 Amherst 命名的学校、城镇和街道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是学者们一直在辩论杰弗里·阿默斯特在历史上所起的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“天花毒毯”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1763 年,阿默斯特写信给英国军队的亨利·贝尔(Henry Bouquet)上校,主张通过生物战手段来杀死土着人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在信中写道,你是否可以给那些心怀不满的印第安人部落 “送去” 天花?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在同一年的另一封信中,他再次重复了这一建议:你最好试一试把(带天花病毒的)毯子送给印第安人,或者尝试其他的任何方法来消灭这一可怜的种族。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔康戈迪亚大学(Concordia University)的历史系教授、北美殖民问题专家加文·泰勒(Gavin Taylor)表示:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这些话清楚地表明了 “种族灭绝的意图”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

至于英国军队当时是否实施了这些措施,泰勒在接受采访时说不太清楚。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

但他接着说,在阿默斯特寄出这样的信之前,英国军队就可能已经在宾夕法尼亚州皮特堡 (Fort Pitt, Pa.)等地方使用了这种方法。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

2017年决定改名

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

2017年 9 月,时任蒙特利尔市长丹尼斯·科德尔(Denis Coderre)宣布将给阿默斯特街改名时,他说,“再见,阿默斯特先生”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

蒙特利尔市威尔弗里德·劳里埃爵士学校董事会 (Sir Wilfrid Laurier School Board) 的历史和原住民问题研究专家迈克尔·赖斯(Michael Rice)称:

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这是科德尔在担任市长期间做出的最好的决定之一,因为杰弗里·阿默斯特在历史上深受原住民的憎恨。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

2018年,蒙特利尔市成立了一个由原住民组成的委员会,决定为 Amherst Street 选出一个原住民语言的名字。

星期五,2019 年 6月21日,蒙特利尔市的阿默斯特街(Amherst Street)正式改名为阿塔肯街(Atateken Street)。

(CBC,Radio-Canada)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada