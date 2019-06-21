财长刚出一份预算就下台：前所未有的安大略省内阁大改组

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安大略省政府星期四（6月20日）大幅改组内阁，主管财政、司法、教育和社会服务等重要部门的部长均被撤换。此时离进步保守党当选执政刚过一年，如此内阁大改组引起各界的关注和议论。尤其是上个月还被省长称为“明星部长”的财长费代里（Vic Fedeli），刚提交第一份预算报告就被调离，是加拿大联邦政坛和省政坛几十年所未见。

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《麦克林周刊》的资深作者威尔斯（Paul Wells）认为费代里等人是替罪羊。他说，这些部长被降级调任，不是因为他们做了省长办公室不喜欢的事，而恰恰是因为他们执行了它的指令。他认为，福特政府现在最应该做的不是撤换部长，而是不要再让省长办公室扮演部长的角色。

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《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）认为，在安大略这样一个重要省份，财长刚上任一年就被炒鱿鱼，肯定会动摇商界信心。因为你如果觉得省长不怎么靠谱，想“在房间里找出一个成年人”的话，目光肯定会首先落在财长身上。

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整个内阁仅有7人职位不变

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费代里并没有被完全炒鱿鱼。他被降级调任经济发展，就业与贸易部长。接替他担任财长的是原环境部长菲利普斯（Rod Philips）。

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另外，教育部长汤普森（Lisa Thompson），儿童，社区与社会服务部长，司法部长马尔罗尼（Caroline Mulroney）等人也被调任。实际上，21名内阁部长中，仅有7人的职位没有变动。

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改组后的安省内阁从21人增加到28人。几名后座议员获得提拔，例如新任教育部长莱切（Stephen Lecce）和新任司法部长唐尼（Doug Downey）

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省长福特在新闻发布会上说，改组内阁是为了改进工作，有待改进的工作之一是与公众的沟通。他认为，进步保守党上台一年来成绩斐然，但可惜没有让公众充分了解。

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《赫芬顿邮报》评论员拉吉（Althia Raj）说，福特政府确实是想让表达沟通能力更强的人来撑门面。被任命为教育部长的莱切当选省议员刚一年，在政界是新人。但是他曾在前加拿大总理哈珀的办公室里负责公关，干得很好。

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民望急跌的原因是政策不得人心

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不过拉吉认为安省政府的支持率急剧下滑的原因是政策，而不是代言人不给力。《国民邮报》专栏作者科恩（Andrew Coyne）也说，福特竞选时信誓旦旦地保证没有人会丢掉工作。但是上台后就开始裁员。早先相信了他的人自然会很愤怒。

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安省政府今年的预算报告有许多地方隐去了细节，福特和费代里等人只强调他们增加了医疗预算和教育经费，却没有提经费并没有和通胀及人口增长挂钩，更不提削减经费。在接下来的几个星期里，各地市政当局和教育局先后“挨刀”，逐渐领略了预算里没有明说的各种经费削减。

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几天前多伦多市举行庆祝猛龙队夺冠的大游行，到场的政界人士，包括近来老挨骂的特鲁多，都受到了人们的欢呼致意，唯有福特出场时，迎接他的是一片嘘声。

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对于福特来说，下一次省选远在三年之后，他还有大把时间来挽回民心。但是联邦大选十月份就要举行，对加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）来说，安省人对福特及安大略进步保守党的不满，可能成为他获胜的一个障碍。

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安大略省内阁改组详情：谁降级，谁升职？

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降级调任：

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费代里（Vic Fedeli） 从财长调任经济发展部长。

汤普森（Lisa Thompson）从教育部长调任政府与消费者服务部长。

麦克劳德（Lisa MacLeod）从儿童，社区与社会服务部长调任旅游，文化与体育部长。

弗勒顿（Merrilee Fullerton）从大专高校部长调任长期疗养部长（Long-term Care, 从卫生部分出）。

蒂博洛（Michael Tibollo）从旅游，文化与体育部长调任精神健康部助理部长。

沃克（Bill Walker）从政府与消费者服务部长调任能源部助理部长。

升级调任：

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菲利普斯（Rod Phillips）从环境部长调任财政部长。

莱切（Stephen Lecce）从后座议员被提拔为教育部长。

唐尼（Doug Downey）从后座议员被提拔为司法部长。

罗马诺（Ross Romano）从后座议员被提拔为大专高校部长。

苏玛（Kinga Surma）从后座议员被提拔为交通部助理部长。

邓洛普（Jill Dunlop）从后座议员被提拔为妇幼事务部助理部长

萨卡里亚）Prabmeet Sarkaria）从后座议员被提拔为小企业部助理部长。

卡兰德拉（Paul Calandra）从后座议员被提拔为政府议长。

其他变动：

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马尔罗尼（Caroline Mulroney）从司法部长改任交通部长。

尤里克（Jeff Yurek）从交通部长改任环境部长。

史密斯（Todd Smith）从经济发展部长改任儿童，社区与社会服务部长。

斯科特（Laurie Scott）从劳工部长改任基建部长。

麦克诺顿（Monte McNaughton）从基建部长改任劳工部长。

（RCI with CBC，At Issue, Mike Crawley，Lucas Powers，Éric Grenier）

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