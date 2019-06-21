绑架中国留学生陆万祯的案犯之一被判刑4年

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今年三月份绑架中国留学生陆万祯的四名案犯之一，22岁的安大略省男子Nathan Plater本周被判处4年有期徒刑。他此前已认罪。除去宣判前被拘留的时间，他将在狱中度过3年零9个月。

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此案的另外两名被告将在7月3日出庭。他们被指控绑架，强制监禁，持械攻击和攻击罪名。第四名嫌疑人，28岁的Muzamil Addow仍然在逃。警方敦促他尽快请律师并自首，同时呼吁公众向约克地区警局提供线索。

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今年3月23日，22岁的中国留学生陆万祯在大多万锦市（Markham）一栋公寓楼的地下车库被三个蒙面人绑架。他试图挣脱时遭到电击。警方称这起绑架事件是“非常暴力的攻击”。三天后，陆万祯在离马克姆两百公里以外的小城逃脱并求救。据警方后来透露，绑匪提出了赎金要求，但数目未被披露。

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此前有报道说，陆万祯是富二代，拥有多辆豪车，喜炫富，因此被绑匪盯上。

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（RCI with CBC News）

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