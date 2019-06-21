加拿大最高法院首席大法官：法律援助不能砍

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加拿大最高法院首席大法官瓦格奈（Richard Wagner）本周在一次新闻发布会上说，要保证司法体系对所有人都公正并有效，法律援助是必须的。他没有直接评论政府的相关政策，只是强调加大对司法体系的资金投入的重要性。

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安大略省法律援助协会随即发表声明对瓦格奈表示赞同。安省政府今年的财政预算把该省的法律援助预算削减30%，并规定相关机构团体不得把政府拨款用来帮助移民和难民。

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瓦格奈把政府在法律援助上的拨款称为“聪明的投资”。他说，美国、英国和澳大利亚学者的研究显示，在法律援助上每投入一元钱，今后可以在社保、收容服务和法庭人力物力上节省6元钱。

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瓦格奈说，加拿大司法体系过去四十年来没有得到足够的资金支持，2016年的“乔丹判决”正是一记警钟。

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加拿大最高法院2016年7月下达的判决规定，各省法院对普通罪案的审理不得超过18个月，凶杀等严重刑事案不得超过30个月。超出这个期限即为违反宪法的“不合理拖延”。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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