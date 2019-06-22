“我们是亚裔、同性恋、并深感自豪”

作者 梁彦 |
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2019年6月22日（星期六） 00:01
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2015年，台湾支持同性婚姻立法集会，“爱就是爱”。(AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

加拿大亚裔同性恋的前世今生。从八零年代至今，亚裔在加拿大同性恋争取权益过程中非常活跃，甚至是起到了引领作用。本期特别节目，我们采访了加拿大亚裔同性恋平权运动活动人士、艺术家房惠晴先生，以及三对分别来自台湾和大陆的同性恋伴侣，詹正益与Jean-Guy，赖志颖与Jon，以及Steven Shi与Adrian,分享他们的生活点滴与心路历程。

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每年六月是加拿大“同性恋自豪月”，而在上个月，台湾刚刚通过了亚洲第一个同性恋婚姻法。北美同性恋平运动由已久，从上世纪七、八十年代的同性恋权益保护，到九零年代对抗艾滋病，再到最近十几年的争取同性婚姻合法化运动。在这个过程中，很少有主流媒体提及亚裔同性恋群体，但最近两年的研究发，加拿大亚裔同性恋团体在这个过程中非常活跃， 在某些方面甚至起到了主作用。

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(RCI房惠晴专访)

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房惠晴：加拿大同性恋平运动先人物

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房惠晴（Richard Fung)出生于特立尼达共和国，是第四代华裔。1973年到加拿大学习，毕业于多伦多大学艺术系。多年来，情投入同性恋争取益活动，目前为OCAD大学艺术系教授。

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1979年，有五百多名男女同性恋在美国首都华盛顿举行了于同性恋的研会，并织了历史上第一次“同性恋自豪大游行”。

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（1979年，亚裔同性恋参与在华盛顿举行的第一次同性恋自豪大游行。向房惠晴求证，他说，中间挥舞手臂的就是我。）

房惠晴当时住在多多，他参与了那一次的同性恋大游行，并且深受启发和鼓舞。他，那是他第一次了解到，自己原来有那么多的同类。

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参与那次活动的年轻的同性恋们回到了自己的城市，织了全美各城市的同性恋平权机构与运动。

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1980年，房惠晴和几位亚裔同性恋一起立了多伦多亚裔同性恋者协会，Gay Asian Toronto (GAT)，这是目前所知的第一个亚裔同性恋织。四位始人包括了：房惠晴，自香港的Gerald Chan，菲律的Nito Marquez, 以及印度的Tony Souza。

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当年房惠晴设计的同性恋宣传海报。（房惠晴提供）

当时，GAT亚裔同性恋人士提供了一个安全的环境，还就同性恋面的困惑提供咨询以及公开讨论。GAT一直活动到2000年左右解散，完成了它的历史使命。

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1981年2月5日，大多多地区发生警方对同性恋浴室的逮捕行动，警方称肥皂行动”。行动中，有超过300人被捕，是加拿大自“十月危机”以，逮捕人数最多的一次。事件被称加拿大的“石墙乱”，引发了大模的抗行动，也成多同性恋自豪大游行的前身。

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2016年6月，多多警方公就“肥皂行动”向同性恋社区道歉。

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1982年，多多同性恋求亚裔同性恋协会发起织当年的“自豪大游行” —— 亚裔同性恋构同意了，其中一位重要的织者是Alan Wong。他在游行前做了讲话，然后带领整个伍穿过了唐人街，并在Grange公园附近集合。房惠晴称，那是亚裔同性恋运动的”重大时刻“，也引发华裔社区的好奇与担忧。

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1983年，多多的亚裔同性恋机构有了自己的出版物Celebrasian。

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1984年，房惠晴开始制作有亚裔同性恋的录片《性取向，Orientation》。他采访了14位亚裔男女同性恋，他们有些是出生在加拿大的亚裔，也有来自香港、马来西亚、印度的移民。

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当时，加拿大还没有对同性恋的人保护，这些受访者可能因暴露自己的性取向而丢掉工作，甚至被赶出居住的地方。但这些年轻的同性恋权益倡导者义无反顾支持这个项目，这也是第一部系统介绍亚裔同性恋状态的纪录片。

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八零年代中后期，同性恋平活动的重心移到了对抗艾滋病。房惠晴与友人一道，立了亚裔艾滋病预防机构，这个织之后与其他机构合并，成为了现在的“亚裔社区艾滋病防机构，ACAS“。

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2016年，房惠晴拍录片《回访：性取向，Re:Orientation》，这是《性取向》的集，在32年之后，他试图重新联在自己录片当中的主人公，描述他们的生活状态。不过，他发，其中的三位已经去世，有些已经搬离加拿大，有些不愿意出。最，他服了其中的七位接受访问

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他感慨，或在20多的时候，人是勇敢的，抓住一切的机会；但到了五、六十的时候，始更多的顾虑担忧。不过，亚裔同性恋这些先应该被历史住的。

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（房惠晴2016年拍摄纪录片《回访：性取向》预告片。）

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目前，房惠晴与自己四十多年的伴侣住在多多。他的作品始终关注同性恋社区，同时，也包括对自己华裔身份、家族历史的探，以及对移民民、印度、巴勒斯坦等地状况的注。

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面对过去同性恋平权活动几十年的变化，作艺术家，房惠晴保持着自己的理性与分析，包括对于同性婚姻合法化。他认为，自己那一代同性恋不可能想到，一向榜性自由的同性恋社区，会把同性婚姻作斗争的目 —— 这一切的变，与艾滋病出

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活动家、艺术家房惠晴。（@Mezart Daulet）

他表示，在拍摄《回访：性取向》的过程中，刻意与年轻一代同性恋做了深谈。他发现，对于老一辈同性恋曾经的抗争和付出的代价，年轻人或许不尽了解。但是，看到他们有了更大的自由与空间，自己依然感到欣慰。

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不过，他感觉，新一代面更多身份同方面的困惑，比如，新出现的变性人或是非二元性别身份。他提醒说，人们必对此保持警惕，因“身份认同也很容易被操纵”。

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2019年5月17日，台湾立法会三读通过同性婚姻专法，现场支持者冒雨集会。(AP Photo/Chiang Ying-ying)

时间到2019年。5月17日，台湾立法会三通过了同性恋婚姻专法。

在加拿大蒙特利尔，自台湾的詹正益与百感交集。他的年、个性、经历有所不同，但是，作为同性恋，过去几年，都密切注台湾同性婚姻立法议题


(RCI詹正益与Jean-Guy专访）

詹正益：“至少我们需要出柜”

1961年出生，台湾中山大学英美文学业。2001年移民加拿大。目前与自己16年的拍Jean-Guy居住在蒙特利尔。

与詹正益先生联系采访的时候，他，自己虽然愿意接受访问，但是个性非常害羞。果然，在头前，他显得有些紧张，不过，他的故事道出了相当多生活在相对统亚洲社区的同性恋的辛酸。

正益表示，早在中学时代，他就感到了自己的性取向，但是却不知道怎么办。直到1995年，34的他到纽约旅行，才有了第一次性的体

他一直不敢和父母出柜，坦白出自己的性取向，因为担心不知道”父母会如何反应“。他只好选择逃离。

2001年，他决定先加拿大蒙特利尔读书，然后再移民。

也是在蒙特利尔，他邂逅了魁北克人Jean-Guy，两人在一起已经16年了。

风水。正益与Jean Guy家门前的喷泉。YanLiang）

在台湾同性婚姻法律通过这个过程中，一向害羞的正益在社交媒体群组中，大胆向同学朋友以及家人出柜。

他的理由是，同性恋被很多人妖魔化了，而这些认识我的人，总会了解我是什么样的人。“至少我们需要出柜”。

詹正益写给朋友家人的公开出柜信。


（RCI专访赖志颖和Jon）

：感推动同性婚姻的先行者，我是受益者

，台湾台北人。麦吉尔大学微生物学博士。曾出版小蛇人生之星路线》，《理想家庭》，以及《逃匿者》。

在采访中，以科学家的严谨和作家的感性介了台湾同性婚姻法，正式名称是《字第748号法案》，通过的过程。

2017年5月，台湾最高司法机构司法院公布字第748号解文，认为台湾民法中，“未同性别二人，得以经共同生活目的，成立具亲密性和排他永久系，是反了《中华民国宪法》。台湾司法院了立法机两年时间完成相法律修正。

2018年11月，台湾全民公投，通过同性婚姻会以修改民法以外的其他立法形式字第748号法案》得以实

2019年7月17日，《字第748号法案》通过立法院三，正式通过。

台湾同性婚姻法通过，志直言要感如祁家威这样的先行者。祁家威是台湾第一位公出柜的同性恋。1986年，他召开记者会呼吁重视艾滋病防治；此后，一直从法律面挑战台湾法律，推动同性婚姻合法化。

志颖表示，自己是同性婚姻合法化的受益者。而他的男友囧囧则表示，如果两人结婚，婚礼会选择在台湾举行，因为“这对他更加重要”。

在与和詹正益的交中，我留意到，文学艺术在同性恋议题带给的启发，比如，两个人都不而同提到了白先勇的《孽子》，以及邱妙津的《鱼手》等台湾描述同性恋的经典作品。

正益收藏的白先勇、邱妙津作品。（Yan Liang/RCI)


(RCI采访Steven Shi)

Steven Shi：我会同性恋益抗争到最后一口气

中文名晓峰。曾经担任广东电台以及加拿大中文电台目主持人。业于UBC商学院，目前任于金融机构。他曾经担任ACAS董事，并一直极参与多多的亚裔同性恋社区各活动。

Steven从很小始就意到了自己的同性恋向，并且从不刻意回避 —— 他从是理直气壮的：“我不觉得世界亏欠我什么，但我也绝不认为，我亏欠了世界什么”

在采访中，他表示，这或是源于自己的个性与背景。他在大学时期就有了长期定的初恋男友。虽然几年之后，两人分手，但是，这段初恋带给他对影响是正面的 —— 那就是，同性恋的情和异性恋没有不同，自己会去，会得到

由于他的不回避的度，以及他的言谈举止，在生活和工作中，看似乐观自信的他，其实遭遇过很多的歧视 —— 用他的话说，“歧视几乎无处不在”，尤其是在中国国内的那些年。

他也坦，在这样的时刻，曾有异性恋朋友站出同性恋说话 —— 这带来的安慰和温暖无以复加，定人性是有美好的一面的。

2000年，Steven移民加拿大。在离中国之前，他正式向父母出柜。

他是幸运的，在加拿大的近二十年中，他完成了学业，过了移民需要过的坎儿，也能在一个自由的、有保障的环境中，慢慢探索自己的情感，比如，自己究竟想要什么？

而过去这些年，他也先后担任亚裔社区艾滋病防机构ACASE的董事会成，花了大量时间精力，织参与多多亚裔艾滋病防治机构ACAS以及“同性恋自豪大游行”等。

目前，他和自己多年男友Adian生活在多多。

：首先，我要感谢本期目中的所有嘉，感信任我、愿意出接受访问。他坦然面对，敞心扉，我对加拿大、台湾LGBTQ平运动的历史和状有了新的认识 —— 采访过程中，我也几度跟着他唏嘘落泪。

其次，台湾不久前通过了同性婚姻法，对整个华裔以及亚裔LGBTQ社区都是个莫大的鼓舞。但是，前面的道路依然很长，尤其是，直到在，相当多的亚裔LGBTQ人群依然生活在阴影中。

此外，在联系嘉宾的过程中，我也试图访女同性恋以及变性人，但是，却没有找到适合的受访者，这一期目留下了憾。

如果您看了这个特别目以及访谈，有什么感想，欢迎在文章下面留言。如果您是LGBTQ的一，愿意接受访问，也欢迎和我联

最后，我用同性恋益运动中最常用的一句本期目的束吧：就是

相关文章：

亚洲第一：台湾同性恋可以结婚了！

《无印梁品》：加拿大夏天的“同性恋自豪大游行” （2016年）

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