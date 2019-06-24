Photo: Radio-Canada / Geneviève Normand
卡尔加里将主办 2023 年世界石油大会
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在经过 4 轮投票后，加拿大的卡尔加里市以微弱优势赢得了 2023 年世界石油大会（World Petroleum Congress）的主办权。
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世界石油委员会 （World Petroleum Council）周日 (6月23日) 在俄罗斯的圣彼得堡 (St. Petersburg) 进行了几轮投票，卡尔加里在第 4 轮投票中以 21-20 的投票结果击败了阿塞拜疆的巴库（Baku），成为 2023 年第 24届世界石油大会的主办城市。
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卡尔加里市长 Naheed Nenshi 表示，卡尔加里为这一竞标准备了 5 年。
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将有 5,000 名代表参加
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根据 Meetings + Conventions Calgary 的新闻发布，在定于 2023 年 9 月举行的世界石油大会上，预计将有超过 80 个国家的 5,000 名代表参加。
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据估计这一大会可为卡尔加里带来 6500 万加元的经济效益。
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卡尔加里此前曾主持过 2000 年世界石油大会，当时有大约 1000 名抗议者在卡尔加里市中心进行了抗议示威。
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（CBC）
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