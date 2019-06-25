蒙特利尔新尚普兰大桥亮点多

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经过了 4 年的建设，又经历了数月的延误，加拿大蒙特利尔市与南岸之间的新尚普兰大桥 – Pont Samuel De Champlain 终于建成了。

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魁北克省庆节这天，6 月 24 日，大桥从南岸通往蒙特利尔市的方向首先通了车，接着，加拿大国庆日，即 7 月1日，从蒙特利尔通往南岸的方向也将开通，从而意味着大桥的彻底开放。

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大桥由来自全国的工人建造

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加拿大联邦基础设施部长 François-Philippe Champagne 是第一批过桥的人之一。

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他说：

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这是一个把加拿大人带到一起的项目，建桥的工人来自加拿大各地，汽车在桥上开过，我想到的是建设了这座标志性大桥的 2000 多名男女工人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，从工程、从设计而言，新尚普兰大桥将成为蒙特利尔的新 “地标”。

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设计简洁时尚

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新尚普兰大桥的第一亮点，就是设计简洁而现代，与1962年通车的老尚普兰大桥风格完全不同。

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老桥是座钢桁架悬臂桥，由于结构和质量等问题，近年来每年都要耗费纳税人数百万加元进行维护。

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新大桥的寿命预计将持续 125 年，这是加拿大最繁忙的大桥之一，每年经过的汽车超过 5000 万车次，大约 200 亿加元的国际贸易货品经由这座大桥运走。

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联邦政府称，这是北美最大的公共基础设施项目之一。

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轻轨网络经过

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新大桥的第二个亮点，就是未来的轻轨将从大桥上经过。

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新尚普兰大桥长 3.4 公里，每个方向有3条车道用于汽车交通，中间设有一个公共交通用的中央道，专门预留给未来的轻轨（REM）列车。

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加拿大广播公司报道说，新桥将成为新型轻轨系统（REM）蒙特利尔与南岸之间的路段起到重要作用，轻轨在南岸 Brossard 有一站，进入市中心前还在修女岛 Nuns Island 有一站。

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正在建设的轻轨 REM 网络是蒙特利尔地区的另一个重大公交项目，落成后将总共有 26 个车站，轨道长 67 公里，把大蒙特利尔的不同地区连接在一起。

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自行车道/人行道

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新尚普兰大桥的第三个亮点，就是将有专门为骑自行车者和行人设立的通道。

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根据合同，大桥的建设方 SSL 集团需要在大桥开放后的 120 天内开启新的步行道和自行车道。

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SSL 的一位发言人表示，预计自行车道和人行道将于 9 月底开放，而且沿线会设有 4 个观景台，供人们观赏城市景观。

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大桥将 “光彩夺目”

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新大桥的第四个亮点，也是真正的大 “亮点”，就是大桥上会安设 7500个 LED 灯。

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如果对比一下的话，蒙特利尔的另一座大桥 Jacques Cartier Bridge 的长度与新尚普兰桥的基本相同，但只有 2,807 个 LED 灯。

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新尚普兰大桥小数据

桥长： 3.4公里; 建设时间：4 年（自2015年6月起）; 总成本：约 45 亿加元; 劳动力：总共 2000 名工人参加了建设，工作时间超过 850 万个小时。

（CBC，Radio-Canada）

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