Photo : Infrastructure Canada

蒙特利尔新尚普兰大桥亮点多

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
2019年6月25日（星期二） 17:20
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

经过了 4 年的建设，又经历了数月的延误，加拿大蒙特利尔市与南岸之间的新尚普兰大桥 –  Pont Samuel De Champlain 终于建成了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省庆节这天，6 月 24 日，大桥从南岸通往蒙特利尔市的方向首先通了车，接着，加拿大国庆日，即 7 月1日，从蒙特利尔通往南岸的方向也将开通，从而意味着大桥的彻底开放。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大桥由来自全国的工人建造

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Photo : Radio-Canada / Vincent Resseguier

加拿大联邦基础设施部长 François-Philippe Champagne 是第一批过桥的人之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个把加拿大人带到一起的项目，建桥的工人来自加拿大各地，汽车在桥上开过，我想到的是建设了这座标志性大桥的 2000 多名男女工人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，从工程、从设计而言，新尚普兰大桥将成为蒙特利尔的新  “地标”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

设计简洁时尚

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Radio-Canada

新尚普兰大桥的第一亮点，就是设计简洁而现代，与1962年通车的老尚普兰大桥风格完全不同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老桥是座钢桁架悬臂桥，由于结构和质量等问题，近年来每年都要耗费纳税人数百万加元进行维护。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新大桥的寿命预计将持续 125 年，这是加拿大最繁忙的大桥之一，每年经过的汽车超过 5000 万车次，大约 200 亿加元的国际贸易货品经由这座大桥运走。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府称，这是北美最大的公共基础设施项目之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

轻轨网络经过

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新大桥的第二个亮点，就是未来的轻轨将从大桥上经过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新尚普兰大桥长 3.4 公里，每个方向有3条车道用于汽车交通，中间设有一个公共交通用的中央道，专门预留给未来的轻轨（REM）列车。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，新桥将成为新型轻轨系统（REM）蒙特利尔与南岸之间的路段起到重要作用，轻轨在南岸 Brossard 有一站，进入市中心前还在修女岛 Nuns Island 有一站。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正在建设的轻轨 REM 网络是蒙特利尔地区的另一个重大公交项目，落成后将总共有 26 个车站，轨道长 67 公里，把大蒙特利尔的不同地区连接在一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自行车道/人行道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新尚普兰大桥的第三个亮点，就是将有专门为骑自行车者和行人设立的通道。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

Radio-Canada

根据合同，大桥的建设方 SSL 集团需要在大桥开放后的 120 天内开启新的步行道和自行车道。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

SSL 的一位发言人表示，预计自行车道和人行道将于 9 月底开放，而且沿线会设有 4 个观景台，供人们观赏城市景观。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

大桥将 “光彩夺目”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

新大桥的第四个亮点，也是真正的大 “亮点”，就是大桥上会安设 7500个 LED 灯。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

如果对比一下的话，蒙特利尔的另一座大桥 Jacques Cartier Bridge 的长度与新尚普兰桥的基本相同，但只有 2,807 个 LED 灯。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

The Jacques Cartier Bridge (Graham Hughes/Canadian Press)

新尚普兰大桥小数据

桥长： 3.4公里;

建设时间：4 年（自2015年6月起）;

总成本：约 45 亿加元;

劳动力：总共 2000 名工人参加了建设，工作时间超过 850 万个小时。

Photo: Signature sur le Saint-Laurent

（CBC，Radio-Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Politique agroalimentaire: la timidité du plan d’Ottawa avant les élections selon Sylvain Charlebois

RCI | English

Washington and Tehran at impasse as Trump threatens Iran with ‘obliteration’

RCI | Español

La capacitación en Derechos Humanos de Equitas y la experiencia educativa de Wikimedia Argentina

العربية | RCI

ما فرص نجاح مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" في ظل مقاطعة المعنيين الأساسيين به؟