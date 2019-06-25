加拿大55岁以上人幸福感高

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对加拿大人幸福感的一项全国性调查显示，55岁以上的加拿大人的幸福感最高。

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给幸福感打分

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Leger公司的上述调查是6月11日到17日通过网上问卷的方式进行的，参加问卷调查的3540位加拿大人从几个主要角度对自己的幸福感用十分制进行打分，10分是最高的幸福感等级。

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Leger公司的上述调查显示，一半的加拿大人把自己的整体幸福感定在8分或8分以上，乡村人口和城市人口在幸福感方面的自我打分几乎没有区别。

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收入水平

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从收入水平来看，年收入在4万加元以下的加拿大人中有44%的人给自己的幸福感打出至少8分的高分；年收入在4万到8万加元的加拿大人中有53%的人给自己打出了8分以上的幸福感高分；而那些年收入超过8万加元的加拿大人给自己幸福感打分8分以上的比例是58%。这似乎显示收入水平确实对提高幸福感有一定的影响。

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从是否拥有住房的角度来看，那些买了房子的居民给自己幸福感至少8分的比例是57%，而租房者给自己幸福感打高分的比例只有40%。

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从是否独居的角度来看，那些自己独居的人给自己打出8分以上幸福感高分的比例是43%，而那些与他人住在一起的人给自己幸福感打出高分的人的比例是53%。

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年龄组

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如果从年龄组来看，各主要年龄组给自己的幸福感打出至少8分的比例围绕在44%没有太大的起伏，但到55岁以上年龄组时给自己打出至少8分幸福感的比例一下子猛升到61%。

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在回答这一由Leger调查公司设计的幸福感调查问卷时，虽然大部分55岁以上的加拿大人回答说55岁后他们的收入高于年轻时的收入水平，但认为收入水平并不是他们幸福感提高的主要因素。

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实际上，这一调查发现对幸福感影响最大的两个因素一是自由、二是生活符合自己的设想，分别有24%和19%的人给出了这样的选择；而说收入水平是影响其幸福感的主要因素的加拿大人的比例是8%，这与说罗曼蒂克的感情生活是影响幸福感主要因素的人的比例相同。

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影响因素

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其它重要性被排在5%到7%的影响幸福感的因素分别是家人和同事的认同、身体的健康、对未来的担心、别人对自己是否礼貌尊重。

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Leger调查公司的公关事务总裁Dave Scholz认为，在自由和生活符合自己设想这两个重要性最高的影响幸福感的因素之外，剩下的6个因素（收入、罗曼蒂克关系、家人和同事的认同、健康、对未来的担心、别人对自己是否尊重）是密切相关的，对自由感和生活符合自己预期的感觉会有直接的影响。比如，没有罗曼蒂克的感情生活、没有健康的身体，则享有自由和过着自己设想、预期生活的感觉也就难以谈起。

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Leger公司的上述调查显示，从地域来看加拿大东部大西洋沿岸和魁北克省民众的幸福感较高，报出8分以上幸福感的居民比例分别是56%和55%；太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省民众幸福感居第三位，有52%的居民给自己幸福感的打分至少达到8分；而加拿大最大省份安大略省居民在十个省份中给自己的幸福感打出高分的比例最低，只有47%的安大略省居民说自己的幸福感达到至少8分。

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Leger调查公司公关事务总裁Dave Scholz对此的分析是，地域幸福感的差别与文化传统和生活方式有关。比如法语人口占大多数的魁北克省就有深厚的“活在现在、享受生活”的文化传统，东部大西洋沿岸省份居民对生活也有类似的态度；而到了加拿大中部的安大略省，那里居民可能有些过于居安思危、对前途考虑得比较多。

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RCI with Paola Loriggio · The Canadian Press、CBC News

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