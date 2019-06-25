耗能大户加拿大农业的能效在提高

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加拿大良田广袤，大机械化农业让很少的务农者就能生产出大量粮食、奶禽蛋和鸡牛猪羊等农牧业产品，不过也造成加拿大的农业成为能源消耗大户。

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但数字化时代的新技术让加拿大单位农业产出的能源消耗下降。

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统计数字显示，加拿大农业能耗从1990年的5500兆瓦小时增加到2016年的8250兆瓦小时，增加幅度是50%，但扣除通货膨胀因素后每加元农业产出的单位能耗下降了17%。

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专家们举例说，仅家禽、家畜室内饲养场改用LED节能灯和农场靠GPS定位的翻土/播种机消除了传统方法难以避免的5%重复播种面积这两项每年就节省了大量能源。

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专家们指出，加拿大农业收入单位能耗下降的趋势与加拿大经济整体能源利用率提高的趋势是一致的。自从上世纪90年代以来，加拿大经济按GDP衡量的单位产出的能耗在不断下降。

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RCI with Dan Healing · The Canadian Press、CBC News

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