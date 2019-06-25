孟案律师：为加拿大利益应弃审引渡案

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

华为公司首席财务官孟晚舟律师团队中的四位大牌律师联名致信加拿大司法部长David Lametti，要求为了维护加拿大的国家利益和司法自主权、放弃定在明年一月份开庭审理的孟晚舟引渡案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团队的主要论据是，美国指控孟晚舟和华为公司犯下用欺骗美国银行的手段违反禁令与伊朗做生意的罪行，但加拿大并没有参加美国对伊朗的经济制裁，也就是说孟晚舟没有触犯加拿大的法律，仅这一条就不符合加拿大的引渡法规。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

华为公司首席财务官孟晚舟是在2018年12月初在加拿大温哥华机场转机时被加拿大警方按照美国司法机关的要求拘捕的；在缴纳了千万加元保金后被准许在其温哥华的豪宅中监视居住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而中国为了报复孟晚舟被捕，逮捕了两位加拿大公民、指控他们触犯了中国的国家安全法；并采取了以质量问题为理由禁止加拿大油菜籽进入中国市场和禁止一家魁北克公司的生猪肉进入中国市场的贸易制裁措施；中国国家主席习近平和总理李克强都不理睬加拿大总理特鲁多要求对话沟通的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有可能会被任命为加拿大特使出访中国的加拿大前总理克雷蒂安建议加拿大取消对孟晚舟的引渡司法程序，以化解与中国的紧张关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，特鲁多政府外交部长Chrystia Freeland已经表示不会接受撤销孟晚舟引渡案庭审程序的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jason Proctor · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada