加拿大宇航员圣雅克返回地球

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加拿大宇航员大卫·圣雅克 （David Saint-Jacques）、俄罗斯宇航员 Oleg Kononenko 和美国宇航员 Anne McClain 在国际空间站呆了 204 天后返回地球。

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加拿大广播公司报道说，从国际空间站返回地球耗时 6.5 个小时，载有三名宇航员的太空密封舱于东部时间周一（6月24日）晚上 10 点 47 分降落在哈萨克斯坦的大草原上。

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美国宇航局电视台 （NASA TV ）报道说，三名宇航员身体状况良好。

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加拿大广播公司（CBC）的克里斯·布朗（Chris Brown）报道说，太空舱落地时，地面上有约 200 人，包括医护人员在内，他们协助三名宇航员从太空舱里出来。

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宇航员们先被安置在露营用长椅上，进行暂时休息并接受初步检查。

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加拿大宇航员圣雅克告诉 CBC，在太空中待了 200 多天之后，落地后首先让他印象深刻的是又闻到了草的味道。

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大卫·圣雅克是魁北克省蒙特利尔市南岸 Saint-Lambert 市的居民，他创造了加拿大人在太空的最长单次记录 （204天），加拿大政府赞扬了大卫·圣雅克在这次太空行动中取得的成就。

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（CBC）

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