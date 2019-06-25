(Sean Gallup/Getty Images)

我出钱，你度假：一些加拿大公司设立基金鼓励员工休假

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
2019年6月25日（星期二） 15:04
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

员工不努力工作老板自然不高兴，但是如果员工不爱休假老板也会犯愁，至少是一些加拿大和美国的老板。为了鼓励员工把年假用掉，一些公司设立了类似于退休基金的“度假基金”。在吸引专业人才的争夺战里，这也是一个留住员工的招数，尤其是比较年轻的员工。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

艾琳.贝里（Erin Bury）是一家多伦多地产规划网络公司的老板，她在接受CBC记者Brandie Weikle采访时说，一般公司提供的福利往往不是年轻雇员看重的。她过去在一家公关公司做经理的时候，曾经考虑过在私营医保之外再为员工设立一个退休储蓄金计划。但是她那些年轻的手下 – 大部分不满28岁 — 却不感兴趣。退休在他们眼里实在是太遥远的未来了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多“休假基金公司”的成功证明了这一点。这家公司向雇主提供休假基金服务和计划，运作方式和退休基金类似，即每月从雇员的工资里提出一笔钱存入基金，数额从每张工资单10加元到100加元不等，同时雇主也贡献相同数额。过了一定时限后员工就可以把钱取出来用于旅游度假。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Oli Scarff/Getty Images

该公司对其客户进行的调查显示，休假基金的员工参与率达到80%，高于一般雇主作为福利提供的其他储蓄计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

留住员工的有效办法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和退休基金一样，休假基金也是只能在规定时限后才能取用。根据休假基金公司的调查，有些雇员只为了可以享用五百加元而愿意多留一年或更长时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

更重要的是，员工觉得公司没有只把自己当成赚钱的机器。曾经在贝里手下工作的会计师凯特琳.沃德（Kaitlyn Ward）认为，休假基金让员工感到老板是真的赏识他们，真的希望他们从公司得到报偿，干得开心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

沃德喜欢旅行。她通过公司的休假基金在五个月里攒够了去法国和意大利度假的费用，刚刚旅行归来。她表示肯定还会继续参加休假基金。因为旅行是“一件让人花了钱却变得更‘富有’的事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Matt Cardy/Getty Images)

而对于贝里来说，投入度假基金的钱和雇新人的花费比起来根本不算什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

员工不休假的坏处

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个公司里如果员工老是不休假，时间长了病假就会增加，工作效率会变低。另外，财政年度结束时，没休的年假要折合成工资，这对雇主来说是一笔多出来的开销。如果遇到公司要裁员，一下子需要赔偿所有被辞退者的未休年假，负担就更重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有心理学家认为，不休假的员工患过劳的风险更高。把工作彻底抛开一段时间对身心健康有很大好处。根据一个瑞典研究小组持续12年的追踪调查，休假的人数和抗抑郁药的销量是成反比的。休假不仅让员工恢复疲劳，也让他们有更多时间和家庭成员相处，参加更多的社区活动。这不仅有助于提高他们的生活质量，也有助于建立健康的社会关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究显示，每工作10到11周休假一周，能让员工保持良好的工作效率。连续工作三个月后效率会逐渐下降，到连续工作四个月时只有40%。另外，一个恢复疲劳、心情愉快的员工是办公室环境的正能量，对公司的归属感也更强。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Brandie Weikle， Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
你去年休假了吗？加拿大人如何看待工作和假期

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Politique agroalimentaire: la timidité du plan d’Ottawa avant les élections selon Sylvain Charlebois

RCI | English

Death of Uighur writer sparks call for Canada to act

RCI | Español

Nuevo fallo judicial contra el confinamiento en solitario en las cárceles canadienses

رائد الفضاء الكندي دافيد سان جاك خارجا من مركبة سويوز أم أس 11 بعد 6 أشهر أمضاها على متن المحطّة الفضائيّة الدوليّة/Bill Ingals/NASA/Reutersالعربية | RCI

رائد الفضاء الكندي دافيد سان جاك: "الجاذبيّة ليست صديقتي"