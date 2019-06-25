我出钱，你度假：一些加拿大公司设立基金鼓励员工休假

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员工不努力工作老板自然不高兴，但是如果员工不爱休假老板也会犯愁，至少是一些加拿大和美国的老板。为了鼓励员工把年假用掉，一些公司设立了类似于退休基金的“度假基金”。在吸引专业人才的争夺战里，这也是一个留住员工的招数，尤其是比较年轻的员工。

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艾琳.贝里（Erin Bury）是一家多伦多地产规划网络公司的老板，她在接受CBC记者Brandie Weikle采访时说，一般公司提供的福利往往不是年轻雇员看重的。她过去在一家公关公司做经理的时候，曾经考虑过在私营医保之外再为员工设立一个退休储蓄金计划。但是她那些年轻的手下 – 大部分不满28岁 — 却不感兴趣。退休在他们眼里实在是太遥远的未来了。

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多伦多“休假基金公司”的成功证明了这一点。这家公司向雇主提供休假基金服务和计划，运作方式和退休基金类似，即每月从雇员的工资里提出一笔钱存入基金，数额从每张工资单10加元到100加元不等，同时雇主也贡献相同数额。过了一定时限后员工就可以把钱取出来用于旅游度假。

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该公司对其客户进行的调查显示，休假基金的员工参与率达到80%，高于一般雇主作为福利提供的其他储蓄计划。

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留住员工的有效办法

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和退休基金一样，休假基金也是只能在规定时限后才能取用。根据休假基金公司的调查，有些雇员只为了可以享用五百加元而愿意多留一年或更长时间。

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更重要的是，员工觉得公司没有只把自己当成赚钱的机器。曾经在贝里手下工作的会计师凯特琳.沃德（Kaitlyn Ward）认为，休假基金让员工感到老板是真的赏识他们，真的希望他们从公司得到报偿，干得开心。

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沃德喜欢旅行。她通过公司的休假基金在五个月里攒够了去法国和意大利度假的费用，刚刚旅行归来。她表示肯定还会继续参加休假基金。因为旅行是“一件让人花了钱却变得更‘富有’的事”。

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而对于贝里来说，投入度假基金的钱和雇新人的花费比起来根本不算什么。

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员工不休假的坏处

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一个公司里如果员工老是不休假，时间长了病假就会增加，工作效率会变低。另外，财政年度结束时，没休的年假要折合成工资，这对雇主来说是一笔多出来的开销。如果遇到公司要裁员，一下子需要赔偿所有被辞退者的未休年假，负担就更重。

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有心理学家认为，不休假的员工患过劳的风险更高。把工作彻底抛开一段时间对身心健康有很大好处。根据一个瑞典研究小组持续12年的追踪调查，休假的人数和抗抑郁药的销量是成反比的。休假不仅让员工恢复疲劳，也让他们有更多时间和家庭成员相处，参加更多的社区活动。这不仅有助于提高他们的生活质量，也有助于建立健康的社会关系。

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研究显示，每工作10到11周休假一周，能让员工保持良好的工作效率。连续工作三个月后效率会逐渐下降，到连续工作四个月时只有40%。另外，一个恢复疲劳、心情愉快的员工是办公室环境的正能量，对公司的归属感也更强。

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（RCI with CBC News, Brandie Weikle， Radio-Canada）

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