BC 省本拿比附近有两人遭黑熊袭击

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在不列颠哥伦比亚省（BC）本拿比（Burnaby）地区， 警方正在寻找一只袭击了人的黑熊。

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加拿大皇家骑警（RCMP）和野生动物保护官员说，星期一 (6月24日) 下午，一只黑熊袭击了两个人。

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黑熊翻背包、抓人

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不列颠哥伦比亚省野生动物保护局（Conservation de la faune de la Colombie-Britannique）确认说，这是一只个头中等的成年黑熊， 它进入了位于西蒙·弗雷泽大学 （SFU）附近的一个公园，走近正在那里吃野餐的两个人。

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这只黑熊先是翻了这两人的背包，两个人想把熊给吓走，这时熊扑了上去，抓伤了其中一名女性的小腿，然后离开。

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不列颠哥伦比亚省野生动物保护官员 Murray Smith 说：

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熊的这种行为并不常见。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着表示，这种行为表明这只熊已经不再怕人，而且已经习惯了人类的食物。

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有关当局称，目前警察正在附近山上的小道 Trans Canada Trail、Ridgeview Trail、Burnwood Trail和Gnome’s Home Trail 等处寻找这只黑熊。

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（Radio Canada）

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