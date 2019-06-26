自然灾害频发让加拿大军队捉襟见肘

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地球气候变化让加拿大近年来水灾和森林火灾等自然灾害日渐频繁，参加救灾工作的加拿大军队也日益感到人力物力捉襟见肘，快到了能够负担的极限。

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快到极限

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在2016年，加拿大军队参加了一次救灾紧急行动，那次是去对付阿尔伯塔省麦克默里堡的森林火灾，那次惨烈的林火被称为巨兽式森林火灾。

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在随后的2017年和2018年，加拿大军队每年都受命参加了6次救灾紧急行动。今年到目前为止加拿大军队不但已经参加了加东地区水灾的救灾紧急行动和阿尔伯塔省森林火灾的救灾工作，而且出动的加拿大军人数量已经超过了加拿大派驻海外参加维持和平行动的军人数量。

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加拿大军队总参谋长Jonathan Vance万斯将军在接受加拿大广播公司记者采访时表示，面对军队救灾人力物力短缺的问题，加拿大军队首先需要扩充人员编制以便能够有更多的军人应对救灾工作的需要，第二是加强对现有军人救灾技能的培训以让军人具备一定的救灾工作技能。

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军人压力大

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万斯承认，加拿大军队多年前制定的结构和资源配置系统已经难以满足现在保护加拿大国家安全、参加自然灾害救灾行动、参加海外维持和平行动的多重需要；频繁的受命外出执行救灾紧急行动也给加拿大军人和其家庭带来了沉重的压力。

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万斯举例说，在海外参加维持和平行动半年轮换回国后的加拿大军人本来应该有半年的时间进行修整和减压，但现在却要受命去参加救灾紧急行动；虽然军人接到命令就能立刻投入救灾行动，但这却意味着加拿大军人失去了本来能有的减压修整机会。

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为了应对国内救灾和海外维持和平行动的需要，加拿大军队不得不越来越多的动用后备役军人。但加拿大军队总参谋长万斯将军承认，参加救灾的加拿大军队需要有更好的培训，不是随便派些军人就能参加扑灭森林火灾的行动，军人需要具有起码的救火技能才行。

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除了森林火灾和水灾这样的自然灾害之外，地球变暖导致的加拿大北极圈地区加速变暖也给加拿大军队带来了挑战。

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北极主权

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最近发布的研究报告显示，北极圈地区升温速度三倍于地球表面的平均升温速度，这使得北极矿产资源的开发和西北航道的常年性使用成为可能。这也意味着加拿大军队维护加拿大在北极水域的主权和承担北极水域抢救失事船只及人员的任务会越来越繁重。

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俄国近年来推出雄心勃勃的北极战略，拨出重金用于在北极圈地区建立永久性科研、经济和军事设施，美国也不甘落后的在北极地区展示自己的力量，连远在亚洲的中国和日本也在显示参加北极角逐竞争的兴趣。

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相形之下，加拿大似乎缺乏北极地区主权保护和资源开发的总体战略，加拿大军队在北极地区也缺乏必要的人力物力资源配置。

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RCI with Darren Major, Salimah Shivji · CBC News

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