要加拿大放弃孟晚舟引渡案的声音增多

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在加拿大前总理克雷蒂安和孟晚舟律师团之后，加拿大前驻中国大使麦家廉John McCallum也公开要求停止引渡孟晚舟的司法程序，不过麦家廉要的是釜底抽薪、由美国总统特朗普出面放弃引渡孟晚舟。

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麦家廉今年一月由于向加拿大华人媒体公开表示孟晚舟能够胜诉引渡案的言论而被自由党政府总理特鲁多解除了驻华大使职务，他目前在北京是作为McMillan LLP律师事务所的中国问题高级顾问。

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这位加拿大前驻华大使在北京对媒体表示，加中两国关系现在下降到冰点，加拿大总理特鲁多不久前在华盛顿面见特朗普时请求美国帮助让中国释放两位以危害国家安全罪被逮捕的加拿大公民，而特朗普对此能做的最有效的事情是放弃要加拿大把孟晚舟引渡给美国的要求。不过麦家廉承认特朗普这样做的可能性不高。

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预计美国总统特朗普和中国国家主席习近平会在20国峰会期间举行场外双边会谈。

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RCI with Hannah Thibedeau · CBC News

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