中国对加拿大的贸易限制日益严厉

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在加拿大食品检验局通知中国当局在肉食品质量检验中发现一些运往中国的肉产品由兽医开出的牲畜健康证书涉嫌伪造之后，中国在考虑禁止所有加拿大肉产品进入中国市场。

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5月份以来中国有关当局已经以肉产品质量的理由先后禁止三个加拿大猪肉公司的产品进入中国市场。在这之前，中国方面还以产品质量为理由禁止加拿大油菜籽进入中国市场。

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观察家们认为，中国政府加大对来自加拿大的农牧业产品的检查监控力度，是惩罚加拿大不顾中国的抗议，不但应美国要求拘捕在温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟、而且批准启动法庭审议是否把孟晚舟引渡给美国的司法程序。

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加拿大总理特鲁多期望在月底举行的二十国集团峰会上能有机会与中国国家主席习近平举行面对面会谈以缓和加中关系，但到目前为止一直没有得到中国方面对此的回应。

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RCI with Peter Zimonjic, Hannah Thibedeau · CBC News

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