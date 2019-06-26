魁省个性化车牌受欢迎，给政府增加收入

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自从去年7月推出了有关新规以来，魁北克省有超过 30,000 名开车者申请了个性化车牌，这给省政府增加了几百万加元的收入。

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魁北克汽车保险局（SAAQ）的发言人Mario Vaillancourt 说，到目前为止，已经发布了 28,500 个个性化车牌，很成功，而且仍然在继续收到申请。

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但是，并非所有的申请都会被接受。

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加拿大广播公司报道说，SAAQ 拒绝了超过1,500个个性化车牌，原因是车牌的字样被认定为粗俗或种族主义。

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Mario Vaillancourt 说，SAAQ 的一个委员会每周都要开会，分析收到的车牌申请，拒绝被认为不合适的申请。

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即使获得了批准，但若被投诉，车牌仍可能被撤销。

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加拿大广播公司报道说，今年大约有 60 个已经获批的车牌后来又被撤销，比如其中1个被投诉侮辱了原住民，SAAQ 接到投诉后取消了对该车牌的批准。

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在魁北克省，设置个性化车牌需交 249.50 加元，之后每年的续费为 34.50 加元。

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（Radio-Canada，CBC）

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