新调查：BC省移民挣得少，原工作经历不被看重

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星期三（6月26日），加拿大不列颠哥伦比亚省（BC） 发布了一项有关移民的新调查，调查发现，新移民的收入明显少于第三代移民的收入，而且至少有一半新移民难以找到符合自己经验和资历的工作。

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新移民收入低

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这个调查由 Vancity Credit Union 和 Angus Reid 联合进行，调查报告说，新移民收入低的问题在温哥华市尤为严重。

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BC 省新移民的平均收入比第三代移民要低 9%，但在温哥华市，新移民的收入要低多达 18%，

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Vancity 负责社区投资的资深经理 Catherine Ludgate 说，尽管我们早就知道这是加拿大新移民的普遍状况，但相差这么多，显示出问题很严重，让人感到震惊。

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外国学历和工作经验难获承认

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这份报告还阐述了新移民在原籍国获得的证书要在加拿大得到承认所面临的困难。

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根据最新的调查显示，在 BC 省，只有 49% 的新移民找到了与自己学历和工作经验相符的工作，而其他人则从事的是初级类职位，或得到不同的领域工作。

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2016 年的一份报告也发现，近 850,000 名加拿大人失业或就业不足，其中 60% 以上是移民，原因之一就是移民在海外获得的文凭不能得到充分的承认。

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所以，一系列研究表明，新移民的学历、经历得不到承认，导致他们在就业上受到排斥，找不到高薪水的工作，从而难以维持生活费用，结果欠债越来越多。

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公平对待

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与此同时，从事体力劳动工作的新移民中，拥有大学学位人的比第三代移民的要高 5 倍。

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大多数接受调查的人表示，他们在原籍国家的学历证书、工作经验、专业资格，不像加拿大的同类文凭和经历那样受尊重，从而使他们的收入降低。

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调查还说，近三分之二的受访者表示，加拿大的雇主应该把外国的学历、工龄证书与加拿大的同样对待，这个问题非常紧迫。

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Vancity 社区投资高级经理 Catherine Ludgate 说， 新移民找不到合适的工作，对他们的影响是巨大的，这份报告证明了雇主公平对待国际职业证书和专业资格的重要性。

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安格斯·里德 （Angus Reid）负责公共事务的高级副总裁兼董事总经理Demetre Eliopoulos说，加拿大的新移民告诉我们，他们在原籍国获取了教育、积累了经验，来到加拿大 BC 省后，只有 50% 的可能找到符合自己水平的工作

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上述调查报告承认加拿大各地为消除学历、履历认证上的障碍所做的努力，但认为各级政府必须承诺减少进行认证的步骤和等待时间。

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调查方法

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Vancity 与 Angus Reid Global 为上述报告几乎在同时进行了两个网上调查，以更好地了解 BC 地区移民在加拿大就业经历的信息。

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第一个调查于2019年1月14日至19日进行，随机采访了BC省 400名 15岁以上的新移民。

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第二个调查是在2019年1月24日至28日进行的，采访了BC 省的 800 名成年人。

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（CBC）

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