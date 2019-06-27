渥太华拨款 $6千万，支持双语教育

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星期二 （6月25日），加拿大联邦官方语言和法语国家事务部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）宣布，联邦政府在 4 年内增加拨款 6,000 万加元，以在法裔为少数的省份支持法语中小学教育，以及英裔为少数省份的英语教育。

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梅兰妮·乔利表示，这个决定是根据法语学校董事会长期以来的要求作出的，拨款将主要针对魁北克以外的省份。

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她在接受加通社的电话采访时说，当各省放弃保护法语的责任时，我们要保护法语。

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她补充说，通常这发生在保守党执政的省份。

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当被记者问及是哪些省份时，她毫不犹豫地提到安大略省。

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星期二的宣布正值加拿大法语事务部长级会议开幕之际，该会议于周三到周五（6月26 – 28日）在努纳武特的伊卡卢伊特（ Iqaluit）举行，加拿大联邦政府、省政府和地区政府负责法语事务的部长参加会议。

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（CP， Radio Canada）

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