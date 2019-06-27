G20前夕CBC分析：中国的贸易限制给加拿大带来新的机会

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自从去年12月，华为创办人之女、华为公司财务总监孟晚舟在加拿大温哥华机场遭到警方扣押，并面临被引渡美国的官司之后，加拿大与中国的关系变得紧张。过去一年，不仅有两名加拿大人遭到中国关押，同时，中国对加拿大出口商品的限制也日益严厉，先是停止购买加拿大的菜籽油，现在，加拿大的牛肉和猪肉也在中国遇到了麻烦。

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20国峰会星期五会在日本大阪举行。而就在这个时刻，中国宣布从加拿大进口的猪肉里检测出了莱克多巴胺（Ractopamine），一种中国禁止的瘦肉精。

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加拿大农业部部长比布（Marie-Claude Bibeau）表示，事件非常令人感到意外，加拿大在10年前已经停止使用莱克多巴胺了。政府正全力以赴与中国沟通。

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加拿大方面对此似乎非常惊讶，有专家甚至认为这很可能是食品欺诈，也就是说，有人假冒加拿大的猪肉。加拿大警方也就此展开了调查。

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不论如何，这算是因孟晚舟以及美中贸易摩擦，导致加拿大夹在两个经济大国之间左右为难的最新事件。

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星期四，CBC资深记者唐·皮蒂斯（Don Pittis）撰文表示，中国对加拿大的贸易限制策略，对加拿大不是坏事。在G20开始之前，他提醒政府，加拿大应该寻找中国之外的市场，加拿大贸易要超越加中贸易的思维。

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中国不是可靠贸易伙伴

尽管国际经济环境不稳定，但北美经济，包括加拿大经济，却出人意料呈现出强劲增长。

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从加拿大国际贸易数字来看，美国依然是加拿大最大的贸易伙伴，占了加拿大出口贸易的75%，中国排在第二，但数字显然小得多，只占4.7%。

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其实，从数据看，整个亚洲市场包括中国、日本、韩国、印度等的总和只占加拿大出口不足9%。

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皮蒂斯的文章称，中国目前以惩罚加拿大出口商品作为手段，试图让加拿大政府放弃将孟晚舟引渡美国的案子。而中国为达到这个目的所使用的这些做法，令加拿大商界意识到，中国愿意牺牲长期的合作关系，而使用短期霸凌手段来迫使加拿大就范，中国不是一个值得信赖的贸易伙伴。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从加拿大经济来看，也是时候开发其他的国际市场了。

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加拿大经济不再依赖原材料出口

文章强调，加拿大经济令人鼓舞的消息还在于，它不再依赖原材料出口了，无论是对中国，还是对其他国家，而是在高科技以及服务业创造出更多的就业机会与财富。

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加拿大传统上的出口在总体经济中所占的比例逐年减少，比如原材料、石油、与汽车。与此同时，加拿大70%的经济来自服务业，尤其是高科技领域的增长非常强劲。

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这要归功于加拿大人口的教育程度比较高，包括吸收教育水准高的移民政策。

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加拿大寻求中美之外的贸易伙伴

在世界经济关系不确定的时候，是加拿大的机会去寻找更多元的贸易伙伴。对此，滑铁卢大学国际经济项目负责人鲍勃·菲（Bob Fay）表示，我的回答是，希望如此。

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他继续说，比如印度。很明显，印度是个巨大且发展迅速的经济体，也会需要大量加拿大的商品。

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加拿大国际贸易部长卡尔（Jim Carr）也在最近一次贸易大会上表示，加拿大出口多元化过程中，肯定包括印度在内。同时，他还称赞印度的民主体制。

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而菲的感觉是，美中贸易战的规模究竟会有多大？一旦贸易战升级，才是对北美经济的真正考验。从目前看，全球范围内的低利率政策也为经济增长带来了刺激。

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屋子里的大象

G20峰会上，美中贸易争端依然是屋子里的大象。

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目前形势看，特朗普依然强硬。而美国的最大的目标是针对“2025中国高科技制造项目”。

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在G20开幕之际，美国财长姆努钦（Steve Mnuchin）表示，美中贸易协议已经完成了90%。我相信，在这次的20国峰会上，美中将达成协议。

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但是，美国商贸部门的反应却不那么乐观。而川普继续推特威胁说，他有“B计划”——继续对更多中国商品征收关税。

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加拿大总理特鲁多在上个星期专程前往美国，与特朗普会面，请求特朗普能够与中国沟通，释放两名被关押的加拿大人。特朗普满口答应会竭尽全力帮助加拿大：“我将向习主席提到这件事情，按照贾斯汀的请求，我肯定会提到这件事情。”

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但是，加拿大的专家以及媒体都对此不抱太大的希望，美中贸易战中，加拿大人质或许并不在特朗普的重点讨论议题之中。

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RCI with CBC Don Pittis

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