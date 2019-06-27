星期四，加拿大总理特鲁多与太太苏菲·特鲁多在渥太华登机前往日本G20大会。CP/Adrian Wyld

G20前夕CBC分析：中国的贸易限制给加拿大带来新的机会

作者 梁彦 |
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2019年6月27日（星期四） 14:08
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自从去年12月，华为创办人之女、华为公司财务总监孟晚舟在加拿大温哥华机场遭到警方扣押，并面临被引渡美国的官司之后，加拿大与中国的关系变得紧张。过去一年，不仅有两名加拿大人遭到中国关押，同时，中国对加拿大出口商品的限制也日益严厉，先是停止购买加拿大的菜籽油，现在，加拿大的牛肉和猪肉也在中国遇到了麻烦。

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20国峰会星期五会在日本大阪举行而就在这个时刻，中国宣布从加拿大进口的猪肉里检测出了莱克多巴胺（Ractopamine），一种中国禁止的瘦肉精。

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加拿大农业部部长比布（Marie-Claude Bibeau）表示，事件非常令人感到意外，加拿大在10年前已经停止使用莱克多巴胺了。政府正全力以赴与中国沟通。

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加拿大方面对此似乎非常惊讶，有专家甚至认为这很可能是食品欺诈，也就是说，有人假冒加拿大的猪肉。加拿大警方也就此展开了调查。

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不论如何，这算是因孟晚舟以及美中贸易摩擦，导致加拿大夹在两个经济大国之间左右为难的最新事件。

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星期四，CBC资深记者唐·皮蒂斯（Don Pittis）撰文表示，中国对加拿大的贸易限制策略，对加拿大不是坏事。在G20开始之前，他提醒政府，加拿大应该寻找中国之外的市场，加拿大贸易要超越加中贸易的思维。

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加拿大前15位贸易国名单。

中国不是可靠贸易伙
尽管国际经济环境不稳定，但北美经济，包括加拿大经济，却出人意料呈现出强劲增长

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从加拿大国际贸易数字来看，美国依然是加拿大最大的贸易伙伴，占了加拿大出口贸易的75%，中国排在第二，但数字显然小得多，只占4.7%。

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其实，从数据看，整个亚洲市场包括中国、日本、韩国、印度等的总和只占加拿大出口不足9%。

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皮蒂斯的文章称，中国目前以惩罚加拿大出口商品作为手段试图让加拿大政府放弃将孟晚舟引渡美国的案子。而中国为达到这个目的所使用的这些做法，令加拿大商界意识到，中国愿意牺牲长期的合作关系而使用短期霸凌手段来迫使加拿大就范，中国不是一个值得信赖的贸易伙伴

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从加拿大经济来看，也是时候开发其他的国际市场了

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加拿大经济不再依赖原材料出口
文章强调，加拿大经济令人鼓舞的消息还在于，它不再依赖原材料出口了，无论是对中国，还是对其他国家，而是在高科技以及服务业创造出更多的就业机会与财富。

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加拿大传统上的出口在总体经济中所占的比例逐年减少，比如原材料、石油、与汽车。与此同时，加拿大70%的经济来自服务业，尤其是高科技领域的增长非常强劲。

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这要归功于加拿大人口的教育程度比较高，包括吸收教育水准高的移民政策。

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加拿大寻求中美之外的贸易伙伴
在世界经济关系不确定的时候，是加拿大的机会去寻找更多元的贸易伙伴。对此，滑铁卢大学国际经济项目负责人鲍勃·菲（Bob Fay）表示，我的回答是，希望如此。

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他继续说，比如印度。很明显，印度是个巨大且发展迅速的经济体，也会需要大量加拿大的商品。

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加拿大国际贸易部长卡尔（Jim Carr）也在最近一次贸易大会上表示，加拿大出口多元化过程中，肯定包括印度在内。同时，他还称赞印度的民主体制。

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而菲的感觉是，美中贸易战的规模究竟会有多大？一旦贸易战升级，才是对北美经济的真正考验。从目前看，全球范围内的低利率政策也为经济增长带来了刺激。

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孟晚舟。Ben Nelms/CBC

屋子里的大象
G20峰会上，美中贸易争端依然是屋子里的大象

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目前形势看，特朗普依然强硬。而美国的最大的目标是针对“2025中国高科技制造项目”。

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在G20开幕之际，美国财长姆努钦（Steve Mnuchin）表示，美中贸易协议已经完成了90%。我相信，在这次的20国峰会上，美中达成协议

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但是，美国商贸部门的反应却不那么乐观。而川普继续推特威胁说，他有“B计划”——继续对更多中国商品征收关税

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加拿大总理特鲁多在上个星期专程前往美国，与特朗普会面，请求特朗普能够与中国沟通，释放两名被关押的加拿大人。特朗普满口答应会竭尽全力帮助加拿大：“我将向习主席提到这件事情，按照贾斯汀的请求，我肯定会提到这件事情。”

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但是，加拿大的专家以及媒体都对此不抱太大的希望，美中贸易战中，加拿大人质或许并不在特朗普的重点讨论议题之中。

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RCI with CBC Don Pittis

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日本大阪G20的媒体中心。(AP Photo/Eugene Hoshiko)

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