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Air Transat 接受加航提议，同意 5.2 亿被收购

作者 黎黎 |
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2019年6月27日（星期四） 14:42
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Transat AT Inc .的董事会已经批准了加拿大航空公司  Air Canada 以 5.2 亿加元收购该公司的出价方案，然而，这笔交易还需要得到主要股东的支持。

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收购价每股 13加元

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两家公司于周四 （6月27日）宣布，加拿大航空公司将以每股 13 加元的价格收购 Air Transat。

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Photo: Courtoisie – Geneviève Robert

Air Transat 是加拿大魁北克省的旅游包机公司，根据协议，加航计划保留  Transat 和 Air Transat 的品牌，并保留 Transat 公司在蒙特利尔市的总部以及主要部门。

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批准了加拿大航空公司的报价时，意味着 Transat 董事会拒绝了来自蒙特利尔房地产开发商马赫集团（Group Mach Inc. ）的竞购，有兴趣收购 Air Transat 的公司不少，马赫集团提出的收购价是每股 14 加元。

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这个星期马赫集团还重申了希望进入谈判的兴趣和愿望，但今天的消息表明，Air Transat 的董事会没兴趣跟马赫集团谈判。

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Transat 的首席执行官 Jean-Marc Eustache 在20世纪80年代早期与合伙人一起联合创办了这个公司，他表示，这笔交易是 “Transat 在蒙特利尔j继续存在和工作的一个理想平台，因此是我们所有利益相关方的最佳选择，包括员工、供应商、合作伙伴和股东”。

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加拿大航空公司的首席执行官 Calin Rovinescu 说，“这个组合提供了卓越的价值，通过更好的增长前景为两家公司的员工提供了更多的工作保障”。

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Photo : Radio-Canada

股东方面仍有障碍

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虽然这两家总部位于蒙特利尔的航空公司的合并得到了两家公司管理团队的支持，但并不意味着这笔交易一定就能成功。

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首先，这笔交易可能面临来自Transat最大股东的阻拦。

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Letko、Brosseau and Associates 和 Pender Fund Capital Management共同拥有 Transat 公司 21.1% 的股份，他们曾表示，如果购买价格在每股13加元，则将投票反对该协议。

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魁北克省的 Fonds de solidarite FTQ、Franklin Templeton Investments 以及The Caisse （ 魁北克养老基金） 也是前五大投资者之一，共持有26.18％的股份。

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这个协议需要三分之二的 Transat 股东批准才能通过。

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监管机构的审核

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Air Transat 占加拿大和欧洲之间航班市场的 20% 左右，占加拿大与墨西哥、牙买加、加勒比海、中美洲 “阳光之旅” 目的地航班市场的约 22%。

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这笔交易将会使加拿大最大的航空公司 – 加航占据 60% 加拿大的跨大西洋航班市场，因此肯定会引发加拿大竞争局 （Canada’s Competition Bureau）的评估。

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加拿大航空公司和 Transat 都在试图淡化这个问题。

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加拿大航空公司首席执行官 Calin Rovinescu在一份新闻稿中说， 合并后的公司，将会使旅行者更多受益。

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Transat 的首席执行官 Jean-Marc Eustache说，对于我们的客户来说，被加航收购后，将有更多的旅行选择。

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他还表示，客户们可以 “完全放心地”  继续预订 Air Transat 的机票和旅行套餐，因为在交易结束前后，这些预订都不受影响，肯定会兑现。

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今年5月，加拿大航空公司的竞争对手 WestJet 已经同意被 Onex Corp. 公司收购，收购价 50 亿加元，含债务在内。

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(CBC, Radio Canada )

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