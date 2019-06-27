热门旅游景点：电视剧《富家穷路》（Schitt’s Creek）拍摄地

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安大略小镇古德伍德（Goodwood）因拍摄电视剧而成为热门旅游景点之一。

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位于多伦多北部的小镇古德伍德（Goodwood）是加拿大热播电视喜剧《富家穷路》（Schitt’s Creek）的外景地。

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这个小镇的常住人口为663人，自电视喜剧播出以来，有众多的粉丝自驾或乘大巴前来这里观光，以期一睹拍摄中的外景地和明星们。

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《富家穷路》的下一播映季预定在明年一月开始，这将是该剧的第六季也是最后一季。本月是该剧最后的拍摄期，加拿大，美国和其他各国的粉丝俱乐部纷纷前来这一外景地聚会。

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古德伍德镇所属的Uxbridge市市长巴腾（Dave Barton）说，这一电视剧给Uxbridge市及古德伍德镇带来了巨大经济效益，小镇居民为此而骄傲，大家都为该剧目拍摄结束而伤感。

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Uxbridge市市长巴腾希望未来会再有摄制组将他们风景如画的小镇作为拍摄地。

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RCI with Victoria Ahearn，The Canadian Press

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