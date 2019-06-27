BC省护士误将成人性指导资料发给六七年级学生

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一份成人性指导资料被公共卫生护士发给BC省一所学校的六年级和七年级学生，这一性指导资料包括恋物癖和药物使用等内容。

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这一总共有47页的资料是面对成年人的，不属于中小学性教育课程内容。但在上星期，不列颠哥伦比亚省科雷斯顿市（Creston, B.C）的艾瑞克森小学（Erickson Elementary School）六年级和七年级学生们在上了一堂由当地公共卫生护士主持的性教育课后，领了这本书回家阅读。

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在收到8家家长的投诉后，校方和公共卫生护士很快做出道歉。

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该护士对加拿大广播公司记者解释，这本性指导资料用了一系列卡通动物插图，咋看起来适合中小学生，但该护士没有意识到其中具有成人恋物癖和如何使用药品以避免艾滋病毒和肝炎病毒传染等少儿不宜内容。

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RCI with Jon Hernandez，CBC News

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