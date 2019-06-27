安省省长福特任命31名议会助理，反对党要求展开调查

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星期三，安省省长福特宣布任命31名省议员为议会助理，这比之前自由党时期多出了13人。

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这些议会助理每年会得到16600加币额外收入，而他们作为省议员的工资已经是六位数了。

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对于这些新任命的助理，福特办公室的新闻稿表示，他们会辅助部长们在立法以及委员会方面的事物。

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安省反对党新民主党在同一天呼吁，就福特政府任命展开内部调查，原因是其中三人与刚辞职的省长办公室主任Dean French有私人关系。

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反对党提到，福特任命的安大略公共财务委员会负责人Katherine Pal是Dean French的侄女。

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新民主党议员Taras Natyshak表示，福特政府任命了如此多的助理，每个人都得到14%的额外薪金，却一再裁减教育和卫生机构的人手。

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Taras Natyshak指责福特使用纳税人的钱，收买他内阁成员的快乐与忠诚。

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