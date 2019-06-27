萨斯喀彻温一中学彩虹旗被焚烧，同性恋学生：倒退了十步

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星期三一早，加拿大萨斯喀彻温省东南部一间小镇中学（Stoughton Central School）学生回到学校，惊讶地发现，校园的同性恋自豪旗帜，一面彩虹旗，被烧毁了。

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这间学校在本周一才举行了彩虹旗的升旗仪式。六月是加拿大的同性恋自豪月。

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警方调查显示，星期三一大早，有人把彩虹旗从旗杆上扯下来，烧掉了。他们会继续就事件进行调查。

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九年级的Nikita Nahbexie是学校“同性恋异性恋联盟，GSA”组织的负责人。她表示，学生们看到这个场景都非常失望。

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她说，这令我觉得恶心。我们努力希望每个孩子都能在学校感到安全。焚烧彩虹旗的行为令我觉得，我们倒退了十步。

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七年级一位刚刚公开出柜的女生看到这个情景哭了起来。很多依然不敢出柜的学生会感到更加不安。

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该地区的学校负责人Keith Keating表示，学校的学生们，同性恋异性恋联盟等团体是彩虹旗升旗活动的背后推手，而看上去，大家也都非常接受。

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目前，尚不清楚什么人对事件负责。

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